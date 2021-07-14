تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
فلاح القحطاني : عضو شرف ذهبي نصراوي قدم لخزينة النادي 90 مليون
منذ 10 ساعات
1047
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
فهد العتيبي
عدد التعليقات : 22
منذ 37 دقيقة
دور غيرها عشان الناس يصدقونك سؤؤؤؤال هل اعلامي النصر لهم كليات اعلام غير كليات جامعاتناالمعروفه اشوف الكذب والدجل والتزوير هو ديدنهم بخلاف الإعلاميين الاخرين .... وانت وربي يا فلاح ظهورك على القنوات الااعلامية الرياضية خطاء فادح....
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
سلطان
ولاشي حاصل واتحدى واتحدى واتحدى اذا كان العمال تحت كفالة المقاول ايضا ان لم ين نفس المقاول متستر عليه ولا تلمون السعودي المتستر بسبب...
زائر
طيب وش الحكمة من عدم وضع التسعيرة على العبوة وهذي تهم المستهلك .. صرت اشك والله ان بعض القرارات اللي تصير ولو نرجع بنحصل...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: لَا *خَيْر * فِينا * وَ * لَن * يطيب * لَنا * عَيش *...
قرم
الحمد لله على نعمة الأمن والأمان يارب.
أخر الأخبار
"الموارد البشرية" توضح مزايا قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية
منذ 20 دقيقة
1539
"المسند" : إطلاق اسم "تروية" على الحالة المطرية المنتظر تأثيرها على عدة مناطق
منذ 31 دقيقة
1556
بالفيديو.. استئناف رحلات قطار الحرمين بعد عامين من الإغلاق
منذ ساعة
1743
دلال عبد العزيز تعاني من مضاعفات التعافي من كورونا
منذ ساعة
1025
بالفيديو.. حساب وهمي ينتحل صفة مدرسة قيادة ويحصل من مواطنة على 500 ألف ريال
منذ ساعة
1861
أمير جازان يوجه باستمرار العمل وانجاز المعاملات أثناء إجازة عيد الأضحى
منذ ساعة
2052
سيارة Changan Eado plus الجديدة تخطف الأنظار بمواصفاتها
منذ ساعة
1849
السفارة في أمريكا تحذر من منتحلي صفة موظفيها
منذ ساعة
1764
"الكافيين" يساعد في سرعة حرق دهون البطن
منذ ساعتين
1851
بالفيديو.. زينب العسكري: السعوديين كعادتهم أهل كرم وأصالة
منذ ساعتين
1331