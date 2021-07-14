طليق إلهام الفضالة بعد زواجها من شهاب جوهر: "أنا اللي مرتاح"

خالد الظفيري (صدى):
ظهر الصحفي والإعلامي الكويتي خليل التميمي، رفقة عدد من أصدقائه في عطلة صيفية في تركيا، وذلك بعد ساعات من إعلان طليقته إلهام الفضالة زواجها من الفنان شهاب جوهر.
وكان أحد أصدقاء خليل التميمي، يقول لصديق ثان: "مرتاح كنك مرتاح" ليتدخل التميمي، قائلا: "أنا اللي مرتاح".
واعتبر متابعو خليل التميمي، أن ذلك أول تعليق له على زواج إلهام الفضالة، خاصة أنه نادر الظهور بمواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الفنانة إلهام الفضالة أعلنت، خلال الساعات الماضية، عن زواجها رسميًا من مواطنها الفنان شهاب جوهر، الذي يصغرها بثلاث سنوات.
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