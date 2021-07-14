نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

طليق إلهام الفضالة بعد زواجها من شهاب جوهر: "أنا اللي مرتاح"

منذ 3 ساعات
3806
1
طليق إلهام الفضالة بعد زواجها من شهاب جوهر: "أنا اللي مرتاح"

خالد الظفيري (صدى):
ظهر الصحفي والإعلامي الكويتي خليل التميمي، رفقة عدد من أصدقائه في عطلة صيفية في تركيا، وذلك بعد ساعات من إعلان طليقته إلهام الفضالة زواجها من الفنان شهاب جوهر.

وكان أحد أصدقاء خليل التميمي، يقول لصديق ثان: "مرتاح كنك مرتاح" ليتدخل التميمي، قائلا: "أنا اللي مرتاح".

واعتبر متابعو خليل التميمي، أن ذلك أول تعليق له على زواج إلهام الفضالة، خاصة أنه نادر الظهور بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنانة إلهام الفضالة أعلنت، خلال الساعات الماضية، عن زواجها رسميًا من مواطنها الفنان شهاب جوهر، الذي يصغرها بثلاث سنوات.

اقرأ أيضا:

إلهام الفضالة تعلن زواجها من شهاب جوهر

التعليقات

faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2689
منذ 45 دقيقة
تافهين هالمشاهير كل ماتطلقوا شهروا بالزوج لأو الزوجة هذا دليل على تفاهتهم وسماجتهم وعقولهم الفارغه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو وليد
احلى خبر -- المشكله فريق ابو خرقه اللي صدر مشكلة الحكام المحليين وانهم غير عادلين كان قصده ذر الرماد في العيون ما كان قصده...
ابو وليد
من رضي ان يضحك عليه العقاريين ويبيعونه الصحراء الجرداء على اساس حي راقي وب 5000 ريال للمتر يستاهل ان يلعب عليه اي حنشل
faeiz1122
تافهين هالمشاهير كل ماتطلقوا شهروا بالزوج لأو الزوجة هذا دليل على تفاهتهم وسماجتهم وعقولهم الفارغه
faeiz1122
يعتبر مخالفة ولا مو مخالفة لارقيب و لاحسيب أغلب الملات اذا ماطلبتهم فاتورة أصلاً مايعطونك تبغاهم يكتبون الضمان فيها وإذا أشتكيت مين يبغى يسمع
faeiz1122
ذحين سؤال هل يجوز او لايجوز هنا ينتهي النقاش

أخر الأخبار

شركة باب رزق تعلن عن وظائف شاغرة
شركة باب رزق تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 27 دقيقة 1483
انخفاض أسعار النفط عقب سلسلة مكاسب
انخفاض أسعار النفط عقب سلسلة مكاسب
منذ 37 دقيقة 1511
صورة لشاب في جازان عام 1947م
صورة لشاب في جازان عام 1947م
منذ 50 دقيقة 306
الإطاحة بـ 4 أشخاص سرقوا مجوهرات ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح بمكة
الإطاحة بـ 4 أشخاص سرقوا مجوهرات ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح بمكة
منذ 52 دقيقة 1287
إعفاء الصيدليات من طباعة التسعيرة على عبوات الأدوية
إعفاء الصيدليات من طباعة التسعيرة على عبوات الأدوية
منذ 57 دقيقة 1671
وزارة الدفاع: انفجار عرضي لمخلفات ذخائر بالخرج
وزارة الدفاع: انفجار عرضي لمخلفات ذخائر بالخرج
منذ ساعة 1900
جمال عارف: هناك لاعبون عقودهم تخطت الـ 100 مليون وفشلوا
جمال عارف: هناك لاعبون عقودهم تخطت الـ 100 مليون وفشلوا
منذ ساعة 1345
أم توأد طفلتها إرضاءًا لزوجها
أم توأد طفلتها إرضاءًا لزوجها
منذ ساعة 900
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
منذ ساعة 2079
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعتين 1908