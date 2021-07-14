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عبده خال لسياسي تونسي: "وفر نفاقك لدولة لم تعرف تلوناتك"

منذ ساعتين
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عبده خال لسياسي تونسي: "وفر نفاقك لدولة لم تعرف تلوناتك"

عادل الحربي (صدى):
علق الكاتب الروائي عبده خال، على توجيه السياسي التونسي محمد الهاشمي الحامدي، الشكر للمملكة بعد إرسال مساعدات طبية إلى بلاده من بينها مليون جرعة لقاح ضد كورونا.

وكان الهاشمي قد غرد بقوله: "أيما دولة في العالم تتبرع لأخرى بمليون من لقاحات كورونا تستحق الشكر، والقيادة السعودية التزمت بمثل هذه المساعدات لتونس وإجراءات أخرى مهمة، لذا فهي تستحق الشكر، أما الطبقة السياسية التونسية التي أوصلت القطاع الصحي لدرجة الانهيار فتستحق أن تُرجَم بالتغريدات والتدوينات".

ومن جانبه سخر عبده خال برده على الهاشمي: "يامحمد انتهي زمن الجوخ، والغفلة، النصيحة، وفر نفاقك لدولة جديدة لم تعرف تلوناتك".

يذكر أن محمد الهاشمي الحامدي، ساند قطر منذ بدايات الأزمة الخليجية، وأنشأ قناة "المستقلة" التي تبث برامج حوارية مثيرة للجدل، منذ أواخر التسعينيات، قبل أن يظهر اسمه في الحراك السياسي الذي شهدته تونس بعد 2011.

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تونس
عبده خال
المساعدات
المملمة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130608
منذ ساعتين
هذا هو الرأي الوحيد اللي اوافقك فيه يا عبده ..

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أحدث التعليقات

عبدالله
طيب
عبدالله
كفو
شمس الحقيقة
بيض الله وجهك يالشريف
زنجبيل
رجل حكيم من زمن أهل الطيبين راحوا اللي مثله و بقوا الطيبن من الشعب
اصفر وازرق يا حبي له
رحمك الله يا بو فيصل والرجال تعرف الرجال وماجد صنع نفسه بنفسه ولعبه وفنه وليس كمن صنعه الإعلام

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