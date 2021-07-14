نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

كيف سيؤثر قرار جيف بيزوس على أسواق الأسهم

منذ 17 ساعة
471
كيف سيؤثر قرار جيف بيزوس على أسواق الأسهم

(صدى):
 

أعلن جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون للتسوق الإلكتروني عن تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة يوم الاثنين الماضي، ليسلم الراية إلى خلفه آندي جاسي البالغ من العمر 24 عامًا والذي أسس وأدار خدمات الويب من أمازون (AWS)، وهي شركة الحوسبة السحابية العملاقة في الشركة.

ويرى كثير من المحللين الماليين أن بيزوس يترك مكانه وهو على القمة، وهو ما سيمثل تحديًا صعبًا لخلفه آندي بسبب وضعه في مقارنة غير عادلة، لكن السؤال الأهم هنا هو كيف سيؤثر هذا القرار على أسواق الأسهم وسهم أمازون العملاقة بالتحديد.

بالطبع من المتوقع أن تشهد أسهم أمازون حركة ونشاطا غير تقليديا في الأيام القادمة، ويمكن متابعة أداء أمازون وغيرها من كبرى الشركات الامريكية بشكل دوري ولحظي عبر العديد من منصات التداول الشهيرة ،ومن بينها Plus500 على سبيل المثال، والتي تعد واحدة من أكثر وسطاء التداول شعبية في المنطقة العربية.

لنلقي نظرة على أداء أمازون في الفترة الماضية خاصة مع بدء جائحة كورونا :

في الربع الأول من عام 2020، وفي وقت اجتياح وباء كورونا للعالم، تألق نشاط أمازون (Ticker: AMZN) وارتفعت المبيعات بنسبة 44٪ عن العام السابق - وهو أفضل معدل نمو ربع سنوي للشركة منذ عام 2011 - وبلغ صافي الدخل 8.1 مليار دولار، وهو أكبر ربح ربع سنوي لها على الإطلاق.

ومع ارتفاع الطلب بمعدلات متسارعة، وظفت أمازون أكثر من 500000 شخص في عام 2020، مما رفع إجمالي عدد موظفيها إلى أكثر من 1.3 مليون.

وبخصوص خدمات أمازون للويب،  فقد نمت مبيعات AWS بنسبة 32٪ في الربع الأول، لتصل إلى 13.5 مليار دولار، بمعدل تشغيل سنوي يزيد عن 50 مليار دولار.

وهذا يجعل أمازون واحدة من أكبر شركات حوسبة المؤسسات في العالم متفوقة في ذلك على كل من Oracle (ORCL) و SAP (SAP) أو Salesforce.com (CRM).

كما حققت تجارة التجزئة عبر الإنترنت في أمازون إيرادات بلغت 52.9 مليار دولار، بزيادة 41٪. ارتفعت خدمات البائع الخارجية مثل الإيفاء والتسليم بنسبة 60٪ لتصل إلى 23.7 مليار دولار (تقريبًا بحجم FedEx). حققت خدمات الاشتراك، ومعظمها من أمازون برايم، إيرادات بلغت 7.6 مليار دولار، بزيادة 36٪، بمعدل تشغيل شمال 30 مليار دولار (أكبر قليلاً من Netflix). بلغت الإيرادات "الأخرى" - معظمها من الإعلانات - 6.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 77٪.

تبلغ القيمة السوقية لشركة أمازون في الوقت الحالي 1.7 تريليون دولار، وهو أقل بقدر طفيف من Apple (AAPL) و Microsoft (MSFT.

وعلى الرغم من البيانات الرائعة لشركة أمازون، إلا أن أسهم الشركة لم تعبر عن تلك الأرقام. فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 6٪ فقط منذ بداية العام حتى الآن مقابل 15٪ لمؤشر S&P 500.

وحقيقة الأمر أن شركات التكنولوجيا لها طبيعة خاصة فيما يتعلق بتغيير المدراء التنفيذيين المؤسسين بها وشركة أمازون ليست استثناء من القاعدة.

حينما تولى تيم كوك منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبل خلفًا لمؤسسها ستيف جوبز، ارتفعت الأسهم 1000% منذ عام 2011، وتعد أسهم أبل نموذجًا ناجحاً.

أما بالنسبة لميكروسوفت، وحين تنحى بيل جيتس عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة وخلفه في المنصب ستيف بالمر بيل في يناير 2000، وظل في هذا المنصب لمدة 14 عامًا. تضاعفت مبيعات Microsoft ثلاث مرات، لكن الأسهم لم تتغير قيمتها.

التحدي المحتمل الذي يواجهه جيسي -المدير التنفيذي الجديد لشركة أمازون- هو توقع انخفاض معدل نمو التجارة الإلكترونية مع إعادة فتح الاقتصاد، وتعافيه من جائحة كورونا. والمطلوب من جيسي هو محاولة دفع النمو في مناطق أخرى لتعويض أي تباطؤ في النمو.

وفي الوقت نفسه، لا يزال التدقيق التنظيمي يمثل رياحًا معاكسة لأمازون، حيث تحظى باهتمام كبير من المنظمين والمشرعين بسبب عرضها المعلق البالغ 8.5 مليار دولار للاستحواذ على استوديو الأفلام MGM.

في الأسبوع الماضي، طلبت أمازون رسميًا من لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية العينة، تنحية نفسها من أي تورط في مسائل مكافحة الاحتكار التي تنطوي على الشركة. يمكن أن تحصل أمازون على طريقها، لكن الاضطرار إلى السؤال يسلط الضوء على المخاطر التي يشكلها المنظمون الآن.

قد يجبر السيناريو الأسوأ - الذي ينعكس في حزمة من الفواتير قيد النظر في مجلس النواب الأمريكي - أمازون على التخلص من العمليات التي تتنافس مباشرة مع العملاء، مما يعني تجار التجزئة الخارجيين. يمكن أن يضع ذلك حدًا لقدرة أمازون على بيع منتجاتها ذات العلامات التجارية الخاصة.

يرى العديد من الخبراء أن أمازون لديها أفضل مخزون على الأرض، خاصة على المدى الطويل. ويتوقع كبار المحللين في تحليلهم لقيمة سهم أمازون والذي تم توقع قيمته السوقية لتصبح بقيمة 3 تريليونات دولار في غضون ثلاث سنوات. يتضمن هذا التقدير قيمة متوقعة تبلغ 1.2 تريليون دولار لـ AWS، و 1 تريليون دولار لأعمال التجزئة الأساسية في أمازون، و 600 مليار دولار لأعمالها الإعلانية. وهناك أجزاء أخرى مثيرة للاهتمام، مثل الذراع اللوجستية سريعة النمو ووحدة خدمات الرعاية الصحية التي لا تزال وليدة في الشركة.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

أخر الأخبار

الصحة تعلن أسماء المرشحين لوظائف طب الطوارئ والصيادلة
الصحة تعلن أسماء المرشحين لوظائف طب الطوارئ والصيادلة
منذ 3 دقائق 1060
شروط حفل روبي الغنائي يثير جدلا واسعا في مصر 
شروط حفل روبي الغنائي يثير جدلا واسعا في مصر 
منذ 5 دقائق 92
بالفيديو .. العنيزان: المرأة السعودية محشومة توفر لها كل شئ وتلاقيها تحش فيك في جروب المتحابات في الله
بالفيديو .. العنيزان: المرأة السعودية محشومة توفر لها كل شئ وتلاقيها تحش فيك في جروب المتحابات في الله
منذ 14 دقيقة 1199
ضبط حظائر أغنام  مخالفة ومصادرة أكثر من 500 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة في مكة 
ضبط حظائر أغنام  مخالفة ومصادرة أكثر من 500 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة في مكة 
منذ 16 دقيقة 1139
بالفيديو.. مواطن يتعرض للاعتداء والتهديد أثناء قيادته السيارة
بالفيديو.. مواطن يتعرض للاعتداء والتهديد أثناء قيادته السيارة
منذ 19 دقيقة 1334
ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة لمدة 5 أعوام 
ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة لمدة 5 أعوام 
منذ 39 دقيقة 1253
خالد النمر : تيك توك مثل ملهي الرعيان
خالد النمر : تيك توك مثل ملهي الرعيان
منذ 43 دقيقة 10135
تساقط البرد يتسبب في تضرر طائرة الإمارات البوينج أثناء تحليقها "صور"
تساقط البرد يتسبب في تضرر طائرة الإمارات البوينج أثناء تحليقها "صور"
منذ 50 دقيقة 1494
"التجارة" تعلن عن استدعاء2,340 مركبة جيلي Coolray
"التجارة" تعلن عن استدعاء2,340 مركبة جيلي Coolray
منذ ساعة 1213
استحداث 12 فصلا للطفولة المبكرة بتعليم عسير
استحداث 12 فصلا للطفولة المبكرة بتعليم عسير
منذ ساعة 1309