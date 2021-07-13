نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

البكيري: قرار اتحاد الكرة يؤكد فشل طواقم التحكيم السعودي

منذ 18 ساعة
3744
1
البكيري: قرار اتحاد الكرة يؤكد فشل طواقم التحكيم السعودي

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي محمد البكيري، اليوم الأربعاء، على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالسماح للأندية بطلب طواقم تحكيم أجنبية.

وقال البكيري: "اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد، قرار يؤكد فشل طواقم التحكيم السعودي، واللجنة التي كانت تديره، وتعج بالمجاملات، واتحاد الكرة الذي كان يدافع عنهم، مكابرة"، مختتما بقوله: "شر البلية ما يضحك".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أصدر قرارا بالسماح للأندية المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية للموسم الرياضي المقبل 2021-2022، دون تحديد سقف لكل نادٍ، مع استمرار العمل بتحمل الأندية للتكاليف المالية للطاقم الأجنبي.

اقرأ أيضا:

السماح لأندية دوري المحترفين بطلب طواقم تحكيم أجنبية دون تحديد سقف لكل نادٍ

المملكة
اتحاد الكرة
البكيري

التعليقات

faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2691
منذ 8 ساعات
الأتحاد السعودي بلجانه داج متناقض بقراراته الغير محسوبه وتدل على عدم الألمام والمعرفه
المفروض جميع من في الأتحاد من أصغرهم لأكبرهم يتغيرون وب\الهم ناس أكفاء ومو متعصبين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

أخر الأخبار

الصحة تعلن أسماء المرشحين لوظائف طب الطوارئ والصيادلة
الصحة تعلن أسماء المرشحين لوظائف طب الطوارئ والصيادلة
منذ 3 دقائق 1060
شروط حفل روبي الغنائي يثير جدلا واسعا في مصر 
شروط حفل روبي الغنائي يثير جدلا واسعا في مصر 
منذ 5 دقائق 88
بالفيديو .. العنيزان: المرأة السعودية محشومة توفر لها كل شئ وتلاقيها تحش فيك في جروب المتحابات في الله
بالفيديو .. العنيزان: المرأة السعودية محشومة توفر لها كل شئ وتلاقيها تحش فيك في جروب المتحابات في الله
منذ 14 دقيقة 1199
ضبط حظائر أغنام  مخالفة ومصادرة أكثر من 500 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة في مكة 
ضبط حظائر أغنام  مخالفة ومصادرة أكثر من 500 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة في مكة 
منذ 16 دقيقة 1139
بالفيديو.. مواطن يتعرض للاعتداء والتهديد أثناء قيادته السيارة
بالفيديو.. مواطن يتعرض للاعتداء والتهديد أثناء قيادته السيارة
منذ 19 دقيقة 1334
ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة لمدة 5 أعوام 
ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة لمدة 5 أعوام 
منذ 38 دقيقة 1253
خالد النمر : تيك توك مثل ملهي الرعيان
خالد النمر : تيك توك مثل ملهي الرعيان
منذ 43 دقيقة 10135
تساقط البرد يتسبب في تضرر طائرة الإمارات البوينج أثناء تحليقها "صور"
تساقط البرد يتسبب في تضرر طائرة الإمارات البوينج أثناء تحليقها "صور"
منذ 50 دقيقة 1494
"التجارة" تعلن عن استدعاء2,340 مركبة جيلي Coolray
"التجارة" تعلن عن استدعاء2,340 مركبة جيلي Coolray
منذ ساعة 1213
استحداث 12 فصلا للطفولة المبكرة بتعليم عسير
استحداث 12 فصلا للطفولة المبكرة بتعليم عسير
منذ ساعة 1309