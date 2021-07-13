البكيري: قرار اتحاد الكرة يؤكد فشل طواقم التحكيم السعودي

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي محمد البكيري، اليوم الأربعاء، على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالسماح للأندية بطلب طواقم تحكيم أجنبية.
وقال البكيري: "اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد، قرار يؤكد فشل طواقم التحكيم السعودي، واللجنة التي كانت تديره، وتعج بالمجاملات، واتحاد الكرة الذي كان يدافع عنهم، مكابرة"، مختتما بقوله: "شر البلية ما يضحك".
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أصدر قرارا بالسماح للأندية المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية للموسم الرياضي المقبل 2021-2022، دون تحديد سقف لكل نادٍ، مع استمرار العمل بتحمل الأندية للتكاليف المالية للطاقم الأجنبي.
اقرأ أيضا: