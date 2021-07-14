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فيديو.. مواطن يوثق عبث مقاول في أساسات البناء لمجمع كبير في الرياض

منذ ساعتين
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فيديو.. مواطن يوثق عبث مقاول في أساسات البناء لمجمع كبير في الرياض

عادل الحربي (صدى):
وثق مواطن عبث مقاول في أساسات البناء لمجمع كبير للمباني في حي الملقا شمال الرياض.

وأعرب المواطن عن صدمته من المشهد، قائلا: "هذا في الملقا ومشروع كبير ضخم المتر فيه بـ 5 آلاف ريال، الذمم انتهت".

وطالب متداولو المقطع الجهات المختصة، بمحاسبة المقاول، فيما قال أحدهم: "هذي رقاب طالعة بس بدون قاعدة، وبدون ميدات، المقاول يجب أن يوجهله تهمة القتل شبه العمد".

ورأى آخرون أنه يجب استدعاء المقاول والكشف عن عدد المباني التي قام بالعمل فيها، مؤكدين أن قطاع المقاولات والتمليك يحتاج "غربله وحزم" على حد قولهم.

الرياض
مواطن
مقاول
مجمع

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 196
منذ 43 دقيقة
انشالله يشوف المقطع مسؤول ويصدر قرار فيهم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب مبروك
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يبدو انها مختله عقليا

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