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السماح لأندية دوري المحترفين بطلب طواقم تحكيم أجنبية دون تحديد سقف لكل نادٍ

منذ 7 ساعات
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السماح لأندية دوري المحترفين بطلب طواقم تحكيم أجنبية دون تحديد سقف لكل نادٍ

نواف السالم (صدى):
قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، السماح للأندية المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية للموسم الرياضي المقبل 2021-2022.

يأتي ذلك دون تحديد سقف لكل نادٍ، مع استمرار العمل بتحمل الأندية للتكاليف المالية للطاقم الأجنبي.

كما قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة بطولة تنشيطية للبراعم تحت 13 عام، تشمل الأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية والأندية الراغبة بالمشاركة وتقام بنظام المناطق وذلك خلال النصف الثاني من موسم 2021-2022.

واعتمد الاتحاد مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس العرب "فيفا 2021" التي تستضيفها قطر.

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2326
منذ 19 دقيقة
احلى خبر -- المشكله فريق ابو خرقه اللي صدر مشكلة الحكام المحليين وانهم غير عادلين كان قصده ذر الرماد في العيون ما كان قصده الغائم نهئيا

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أحدث التعليقات

ابو وليد
احلى خبر -- المشكله فريق ابو خرقه اللي صدر مشكلة الحكام المحليين وانهم غير عادلين كان قصده ذر الرماد في العيون ما كان قصده...
ابو وليد
من رضي ان يضحك عليه العقاريين ويبيعونه الصحراء الجرداء على اساس حي راقي وب 5000 ريال للمتر يستاهل ان يلعب عليه اي حنشل
faeiz1122
تافهين هالمشاهير كل ماتطلقوا شهروا بالزوج لأو الزوجة هذا دليل على تفاهتهم وسماجتهم وعقولهم الفارغه
faeiz1122
يعتبر مخالفة ولا مو مخالفة لارقيب و لاحسيب أغلب الملات اذا ماطلبتهم فاتورة أصلاً مايعطونك تبغاهم يكتبون الضمان فيها وإذا أشتكيت مين يبغى يسمع
faeiz1122
ذحين سؤال هل يجوز او لايجوز هنا ينتهي النقاش

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