السماح لأندية دوري المحترفين بطلب طواقم تحكيم أجنبية دون تحديد سقف لكل نادٍ

نواف السالم (صدى):
قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، السماح للأندية المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية للموسم الرياضي المقبل 2021-2022.
يأتي ذلك دون تحديد سقف لكل نادٍ، مع استمرار العمل بتحمل الأندية للتكاليف المالية للطاقم الأجنبي.
كما قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة بطولة تنشيطية للبراعم تحت 13 عام، تشمل الأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية والأندية الراغبة بالمشاركة وتقام بنظام المناطق وذلك خلال النصف الثاني من موسم 2021-2022.
واعتمد الاتحاد مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس العرب "فيفا 2021" التي تستضيفها قطر.