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بالفيديو.. الجندي عبير الراشد تقدم لأول مرة مؤتمر قوات أمن الحج

منذ يوم
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بالفيديو.. الجندي عبير الراشد تقدم لأول مرة مؤتمر قوات أمن الحج

مكة المكرمة (صدى):
قدمت الجندي عبير الراشد لأول مرة مؤتمر قوات أمن الحج من أجل استعراض الخطط الأمنية والمرورية.

وقالت "الراشد" في مستهل المؤتمر الصحفي: "نحييكم من مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ونرحب بكم في المؤتمر الصحفي لقادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام".

وتابعت كلمتها: "نسلط الضوء على الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية الخاصة بالحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أداء المناسك بسلام آمنين".

واختتمت "عبير" كلمتها قائلة: "يتفضل الآن سعادة نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان لشرح الخطة الأمنية لمهام ومسؤوليات الأمن العام في إدارة حج هذا العام".

 

الحجاج
أمن الحج
الخطط الأمنية
الجندي عبير الراشدية

التعليقات

صالح ابوحسام
صالح ابوحسام عدد التعليقات : 6
منذ يوم
عش رجلا ترى عجبا
خالد
خالد عدد التعليقات : 1423
منذ يوم
هههههههه مهزله مابعدها مهزله ..... قضوا الرجاجيل .
Ali
Ali عدد التعليقات : 118
منذ يوم
إلى جبل جحفان 😅😅😅 ياام الجن إلى أين سائرون
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130649
منذ يوم
موفقه خير ..
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13763
منذ يوم
بالتوفيق إن شاء الله،
**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5468
منذ يوم
لايمكن ان تتقمس النساء دور الرجل فكل لة تكوينة وقدراتة التي وهبة اياها الله سبحانة .
والغريب الاصرار من بعض النساء ومن يساندهم لفعل ذلك ... وهذا مخالف للفطرة .
حمدان البرهمي
حمدان البرهمي عدد التعليقات : 13
منذ يوم
لعبنا لكم لين حفيت يدينا عطونا من السمن ولا سرينا
راي
راي عدد التعليقات : 1057
منذ 23 ساعة
ماذا اقول وقدنعق الغراب بداري,,,اارحل ام لعذابي باقيا
احمد
احمد عدد التعليقات : 641
منذ 23 ساعة
بايدن بيطلع تصريح جديد بأن عبير الراشد ضمن أقوى شخصيه لعام ٢٠٢١ عشان تتحمس السعوديه أكثر... باقي شويه ويحملون الرجال
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130649
منذ 23 ساعة
هههههههههههههههههههه ..
ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 328
منذ 23 ساعة
ظراط بظراط من يوم اتت النساء بالعسكرية ضاعت هيبة الرجل السعودي من جرف الى دحديرة واصلي يابلادي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14710
منذ 23 ساعة
بكاء السحاب مطر وخير
وافي
وافي عدد التعليقات : 828
منذ 22 ساعة
الله يرحم الرجال
هزلت وربي
اسأل الله الفرج القريب
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 130
منذ 22 ساعة
الفرق كبير بين بنية الرجل والمرأه ممكن دكتوره مدرسه مكروه صيدليه استقبال في مستشفى بنك ولكن متحدث متى سيكون لديها وقت لبيتها وزوجها وأولادها وماذا لو أصبحت حامل فماذا سيكون الوضع
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 130
منذ 22 ساعة
الفرق كبير بين بنية الرجل والمرأه ممكن دكتوره مدرسه مكروه صيدليه استقبال في مستشفى بنك ولكن متحدث متى سيكون لديها وقت لبيتها وزوجها وأولادها وماذا لو أصبحت حامل فماذا سيكون الوضع
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 130
منذ 22 ساعة
الفرق كبير بين بنية الرجل والمرأه ممكن دكتوره مدرسه مكروه صيدليه استقبال في مستشفى بنك ولكن متحدث متى سيكون لديها وقت لبيتها وزوجها وأولادها وماذا لو أصبحت حامل فماذا سيكون الوضع
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 130
منذ 22 ساعة
الفرق كبير بين بنية الرجل والمرأه ممكن دكتوره مدرسه مكروه صيدليه استقبال في مستشفى بنك ولكن متحدث متى سيكون لديها وقت لبيتها وزوجها وأولادها وماذا لو أصبحت حامل فماذا سيكون الوضع
السيف
السيف عدد التعليقات : 250
منذ 21 ساعة
طيب 🇺🇸🇺🇸🇺🇸👍اخر الزمان
بندر الحربي
بندر الحربي عدد التعليقات : 138
منذ 19 ساعة
الله المستعااااان لاتعليق وحسبنا الله وكفى
مسفر الغامدي
مسفر الغامدي عدد التعليقات : 112
منذ 19 ساعة
الله لا يوفق من حطك في ذا المكان
مسفر الغامدي
مسفر الغامدي عدد التعليقات : 112
منذ 19 ساعة
الله لا يوفق من حطك في ذا المكان
محمد الشريف
محمد الشريف عدد التعليقات : 5
منذ 19 ساعة
صوت المراه عوره في شهر فضيل من الاشهر الحرم إذا ال حطك ما يخاف الله انتي ما تخافي الله حسبنا الله ونعم الوكيل
محمد الشريف
محمد الشريف عدد التعليقات : 5
منذ 19 ساعة
صوت المراه عوره في شهر فضيل من الاشهر الحرم إذا ال حطك ما يخاف الله انتي ما تخافي الله حسبنا الله ونعم الوكيل
صراحه
صراحه عدد التعليقات : 130
منذ 18 ساعة
لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 170
منذ 18 ساعة
اقسم بالله شي مخزي وعار

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
والله ياابن العم ماادري ويش السالفه .. صراخ وعويل ماينفهم منه شي ..
ابو محمد 😎 ✍️
شد حيلك ..
ابو محمد 😎 ✍️
افااا افاا افاا .. المسأله كبرت اوي ..
ابو علي
ضاع الحيا الله المستعان واصبح الموضوع يعلن علنا دون خجل أو حياء وكأنه أمر طبيعي طبعا الوضع ماهو مصدفه
ابو محمد 😎 ✍️
انهم حمقى مهابييل .. ودوهم لزعبل ابو الزعابيل ..

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