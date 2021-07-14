نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ملابسات فيديو سيارة الفتاة التي تركتها وسط الطريق وذهبت لإحدى الصرافات بتبوك

منذ يومين
20046
10
ملابسات فيديو سيارة الفتاة التي تركتها وسط الطريق وذهبت لإحدى الصرافات بتبوك

تبوك (صدى):
كشفت مصادر ملابسات مقطع فيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة متوقفة في منتصف الشارع، وقيل إنها لفتاة تركتها وسط الطريق بالعكس في أحد طرق منطقة تبوك ،وذهبت لإحدى الصرافات.

وأوضح المصدر أن ما جرى تداوله غير صحيح، مشيراً إلى أن المركبة تعود لوافد وكانت متوقفة في أحد المواقف الجانبية على الطريق بتبوك؛ وتدحرجت إلى أن وقفت في منتصف الطريق بشكل عكسي.

وأضاف أن بأن الحادثة وقعت في مدينة تبوك بالشارع الفاصل بين طريق العليا ومستشفى الملك سلمان العسكري، نافياً كل الشائعات التي دارت حولها.

تبوك
مركبة
فتاة
طرق

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130712
منذ يومين
هههههههههههههههههههههههه ..

.. تعلمي السواقه يا بنيه ، وبعدها اعقليها واتكلي على الله ، لاتعدمين بغشامتز خلق الله ..
قرم
قرم عدد التعليقات : 204
منذ يومين
هههههههههههه.
تذكرت اول ماتعلمت السواقه.
والله يا انا تسطرت على علباي لين قلت بس.
وتعلمت السواقه على اصولها.
الله على السنين الماضيه والناس اللي كانت فيه.
رحم الله من مات منهم وموتى المسلمين.
وكان التعليم على قير عاادي.
مو الحين قير اتوماتيك والحوادث يوميا.
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9522
منذ يومين
تحصل تحصل مع أفضل السائقين **!!!!!!

حالة توهق حاصلة ليس الا **** هههههههههههههههه
احمد
احمد عدد التعليقات : 1
منذ يومين
رقع بامرقع
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14773
منذ يومين
عطوها دورة مجانية وتظريب على فنون القيادة في مدرسة نيوم للقيادة الخضراء
زاير الشمالي
زاير الشمالي عدد التعليقات : 566
منذ يومين
الطريق المذكور بالخبر ماخبر فيه طلوع ولا نزول طريق متساوي وفرضا لو السيارة دحدرت راح تدحدر اتجاهها للخلف ماراح تكون بالشكل هذا
العلم
العلم عدد التعليقات : 27
منذ يومين
الا في الفيديو مبينه البنت عند الصراف هههههه
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 171
منذ يوم
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51504
منذ يوم
طيب
شادن
شادن عدد التعليقات : 1
منذ 17 دقيقة
ايششششش!!!!! ياخي كذب انا شايفتها لافه وتعدل السياره للطريق الصح .

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا...
ابو محمد 😎 ✍️
زادك الله علماً يادكتور ونفع بعلمك .. آمين .. .. لكن مفهومي انا ، هما شجيرتان خضراوان لهما سويقات ، تزهران وتثمران بما يُعرّف...
جاسم
ايام الخير والقناعة واحترام الجار الجار مشاركة في كل المناسبات تبادل الوجبات طلب المساعده الجاره لا تستغني عن جارتها في طلب اي شئ وفي...
شادن
ايششششش!!!!! ياخي كذب انا شايفتها لافه وتعدل السياره للطريق الصح .
المهم
لانهم سبايك

أخر الأخبار

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
منذ 23 دقيقة 1349
«الصحة»: تسجيل 1165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 33 دقيقة 1524
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
منذ 38 دقيقة 1478
بالصور.. تكثيف جولات الإشراف الوقائي على مساكن ومخيمات الحجاج
بالصور.. تكثيف جولات الإشراف الوقائي على مساكن ومخيمات الحجاج
منذ 43 دقيقة 1853
ضوابط الترخيص للمحطات والورش بالفحص الدوري للمركبات
ضوابط الترخيص للمحطات والورش بالفحص الدوري للمركبات
منذ 53 دقيقة 1782
"هدف" يدعم توظيف 142 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص
"هدف" يدعم توظيف 142 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص
منذ 58 دقيقة 1829
إجبار مهاجرات محتجزات بليبيا على ممارسة الجنس مقابل الماء
إجبار مهاجرات محتجزات بليبيا على ممارسة الجنس مقابل الماء
منذ ساعة 2212
فوائد بذور مختلف النباتات للشعر والأظافر
فوائد بذور مختلف النباتات للشعر والأظافر
منذ ساعة 1923
ضبط قائد مركبة مستهتر لقيامه بنقل مخلفات بناء بدون حماية
ضبط قائد مركبة مستهتر لقيامه بنقل مخلفات بناء بدون حماية
منذ ساعة 1558
ضباع تفترس لبوة
ضباع تفترس لبوة
منذ ساعتين 1178