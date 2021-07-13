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بالفيديو.. أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران تدشن الجهاز التشبيهي المتحرك

منذ 21 ساعة
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بالفيديو.. أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران تدشن الجهاز التشبيهي المتحرك

الرياض (صدى):
دشنت أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران الجهاز التشبيهي المتحرك ذات التقنية العالية لتدريب الطيارين والتي تقوم بتشبيه عمليات الإقلاع والهبوط.

وتعتمد هذه الأجهزة على رؤية تشبيبهية بمختلف المطارات المحلية والدولية من خلال النظام الحركي؛ وهو الأمر الذي يساعد في تطوير قدرات الطيارين للتعامل مع مختلف الظروف التي تواجهم.

كما تتضمن أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة بما تحمله من تقنيات الطيران وفي مجال صناعة الأجهزة التشبيهية الحديثة وهو الأمر إلى وصول أعلى درجات التدريب للطيران.

وقال عبادي النهاري، مدرب سلامة طيران، أن الجهاز يشبه منطقة الأبواب والتي تؤهل الطيارين وملاحي المقصورة للتدريب على فتحها في حالات الطوارئ، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأكد أن هذه الأجهزة ستسهم في تحسين معايير قطاع الطيران ومباردة لبناء الكفاءات الوطنية وتوفير التدريب المكثف لكافة أطقم الطيران الأخرى لما يملكه المركز من امكانيات عالية.

 

 

قطاع الطيران
علوم الطيران
أكاديمية الأمير سلطان
الجهاز التشبيهي المتحرك
النظام الحركي

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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