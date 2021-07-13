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النيابة: إجراءات التفتيش تحظى بسرية والإخلال بها يستوجب المساءلة

منذ 22 ساعة
1993
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النيابة: إجراءات التفتيش تحظى بسرية والإخلال بها يستوجب المساءلة

الرياض (صدى):
أوضحت النيابة العامة أن إجراءات التفتيش وما يتعلق بها من معلومات تحظى بضمانات موضوعية تتعلق بجانب التزام المحقق وكل من وصله علم - بسبب التفتيش- بعدم إفشاء سرية هذه المعلومات والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي والإخلال بهذا الجانب يستوجب المُساءلة.‎

وأشارت النيابة إلى أنه يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على سريتها وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها.

وأكدت:"إذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت تعينت مساءلته".

النيابة العامة
التفتيش
معلومات
سرية
إجراءات التفتيش
المحقق
ضمانات موضوعية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130657
منذ 22 ساعة
تماام ..
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 115
منذ 22 ساعة
ياما افضى نجوم على المواطن الذي ليس له واسطة أعرف نجمه أو عندي نجمه أخذ حقي وليس لي حق واسطة نجوم والحمد ألله بزمان مضى قليل والآن لانجمه ولا بواسطة إلى بحق مضلوم لله درك ياعظيم الافعال محمد بن سلمان .

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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