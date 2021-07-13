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التعادل السلبي يحسم ودية الأخضر الأولمبي ورومانيا " صور "  

منذ 22 ساعة
1992
التعادل السلبي يحسم ودية الأخضر الأولمبي ورومانيا " صور "  

طلال الغامدي (صدى):
حسم التعادل السلبي ودية الأخضر والمنتخب الروماني، ويأتي ذلك ضمن تحضيرات الأخضر لدور الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وتعد هذه الودية الثانية للأخضر أمام المنتخب الروماني في معسكره الإعدادي، حيث بدأ الأخضر بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري اللقاء بتشكيلة مكونة من "محمد الربيعي، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، علي الحسن، سلمان الفرج، أيمن يحيى، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان".

وجاء على دكة البدلاء "أمين بخاري، زيد البواردي، عبدالله حسون، حمد اليامي، مختار علي، ناصر العمران، تركي العمار، أيمن الخليف، خالد الغنام،عبدالرحمن غريب"

فيما أجرى الجهاز الفني أول تبديلاته بعد مرور ساعة من عمر المباراة، حيث دخل مختار علي بدلاً عن النجعي، وعبدالرحمن غريب بدلاً عن عبدالله الحمدان.

بعد ذلك أجرى منتخبنا عدة تبديلات كالآتي:"ناصر العمران بدلاً عن علي الحسن، وحمد اليامي بدلاً عن سعود عبدالحميد"، "خالد الغنام بدلاً عن سالم الدوسري، وأيمن الخليف بدلاً عن أيمن يحيى، وتركي العمار بدلاً عن سلمان الفرج، وعبدالله حسون بدلاً عن ياسر الشهراني".

 

الأخضر
رومانيا

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هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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