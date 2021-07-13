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" حماية المستهلك " تتفاعل مع بلاغ سحب سيارة مواطن

منذ 22 ساعة
2951
" حماية المستهلك " تتفاعل مع بلاغ سحب سيارة مواطن

الرياض (صدى):
تفاعلت جمعية حماية المستهلك مع مواطن اشتكى من قيام أحد البنوك بسحب سيارة والده ورفض إعادته له رغم سداد ثمنها.

وذكر المواطن أنه اخذ سيارة من البنك وتم سحبها قبل شهرين، مضيفا أنه دفع المبالغ المتبقية من ثمنها من أجل استعادتها لكن البنك رفض ردها إليه إلا إذا قام بسداد أرضية وقيمة سحب السيارة، لافتا إلى أنه وضع المبلغ بالفعل في الحساب، إلا أنه لم يخصم حتى الآن، وارتفع المبلغ إلى 6910 ريال، وكل يوم يزيد هذا المبلغ، مناشدًا بحمايته واسترداد حقه.

ومن جهتها، أوضحت الجمعية أن لا يحق للشركة أو البنك سحب السيارة عند تأخر السداد إلا بعد صدور أمر تنفيذ قضائي بسحبها.

ودعت المواطن إلى تقديم شكوى لدى البنك المركزي السعودي "ساما" عبر الرقم:8001256666، كما دعته للإطلاع على الدليل الشامل لحقوق المستهلك على الرابط التالي من هـــــنـــا.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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