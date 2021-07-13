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يا فرحتها باللكزس
منذ 5 ساعات
2154
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130601
منذ ساعتين
مبروك الكسوزي يا الغزغوزي ..
بلبل البحر
عدد التعليقات : 1612
منذ 13 دقيقة
الفراغ يعمل أكثر من كذا..
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أحدث التعليقات
زائر
ههههههههههههههههههههههه والله مسخرة ومهزلة ونكته الموسم
بلبل البحر
الفراغ يعمل أكثر من كذا..
الاحساء
ممكن تكون المسافة من نقطة حرض بالاحساء 800 ولكن من الرياض لعمان ممكن بتكون المسافة 1200 كيلو
أحمد يحيى أحمد علوان
الله يوفقه
برنس
الاتجاه نحو الطريق المنحدره
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