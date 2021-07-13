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اهل العقول في راحة
منذ 8 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130604
منذ 53 دقيقة
......!!؟
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أحدث التعليقات
ابو عمار
طيب مبروك
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يبدو انها مختله عقليا
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