نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين 

منذ 23 ساعة
1638
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين 

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، إثر وقوع حريق في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى:"علمنا بنبأ وقوع حريق في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية العراق الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية العراق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

وأرسل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، إثر وقوع حريق في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ وقوع حريق في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين إنه سميع مجيب".

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الملك سلمان بن عبدالعزيز
مستشفى الحسين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

أخر الأخبار

الصحة تعلن أسماء المرشحين لوظائف طب الطوارئ والصيادلة
الصحة تعلن أسماء المرشحين لوظائف طب الطوارئ والصيادلة
منذ 59 ثانية 1041
شروط حفل روبي الغنائي يثير جدلا واسعا في مصر 
شروط حفل روبي الغنائي يثير جدلا واسعا في مصر 
منذ دقيقتين 65
بالفيديو .. العنيزان: المرأة السعودية محشومة توفر لها كل شئ وتلاقيها تحش فيك في جروب المتحابات في الله
بالفيديو .. العنيزان: المرأة السعودية محشومة توفر لها كل شئ وتلاقيها تحش فيك في جروب المتحابات في الله
منذ 11 دقيقة 1177
ضبط حظائر أغنام  مخالفة ومصادرة أكثر من 500 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة في مكة 
ضبط حظائر أغنام  مخالفة ومصادرة أكثر من 500 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة في مكة 
منذ 13 دقيقة 1132
بالفيديو.. مواطن يتعرض للاعتداء والتهديد أثناء قيادته السيارة
بالفيديو.. مواطن يتعرض للاعتداء والتهديد أثناء قيادته السيارة
منذ 17 دقيقة 1280
ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة لمدة 5 أعوام 
ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة لمدة 5 أعوام 
منذ 36 دقيقة 1253
خالد النمر : تيك توك مثل ملهي الرعيان
خالد النمر : تيك توك مثل ملهي الرعيان
منذ 40 دقيقة 10088
تساقط البرد يتسبب في تضرر طائرة الإمارات البوينج أثناء تحليقها "صور"
تساقط البرد يتسبب في تضرر طائرة الإمارات البوينج أثناء تحليقها "صور"
منذ 47 دقيقة 1469
"التجارة" تعلن عن استدعاء2,340 مركبة جيلي Coolray
"التجارة" تعلن عن استدعاء2,340 مركبة جيلي Coolray
منذ 57 دقيقة 1212
استحداث 12 فصلا للطفولة المبكرة بتعليم عسير
استحداث 12 فصلا للطفولة المبكرة بتعليم عسير
منذ ساعة 1309