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الأمن البيئي يوقف 23 شخصا لارتكابهم مخالفات رعي

منذ 23 ساعة
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الأمن البيئي يوقف 23 شخصا لارتكابهم مخالفات رعي

الرياض (صدى):
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي، 23 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 13 مواطنًا و10 مقيمين، من الجنسيات السودانية والباكستانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 493 رأسًا من الإبل و1319 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية.

وحث رائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.

الإبل
الأغنام
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي
مخالفات رعي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130657
منذ 22 ساعة
راحو وطي تحت خفاف ابلهم ..

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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