جمعية ريف تتشرف بزيارة جمعية صون لحفظ النعمة بالأفلاج

الأفلاج (صدى):
يسر جمعية ريف زيارة جمعية صون لحفظ النعمة بالأفلاج حيث مثلها المدير التنفيذي الأستاذ أسامة آل زعير والسكرتير التنفيذي الأستاذ جارالله الدوسري يوم الأربعاء الموافق 1442/11/27هـ.
استضافهم رئيس الجمعية الأستاذ عبدالرحمن القنعير و أمين الصندوق الأستاذ عثمان العثمان للاطلاع على مسيرة الجمعية أثناء جائحة كورونا والنظر في مشاريعها وفي وحدة العمل التطوعي ووحدة الحفظ الغذائي، وبحضور كل من مدير مركز التنمية بالأفلاج الأستاذ معجب بن محمد الكبيري، ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأستاذ مرضي الحبشان.