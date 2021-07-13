رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13

موسكو (صدى):
هدد رجل يبلغ من العمر 34 عاما بالفقز من الدور الـ 13 في روسيا ومعه نجله الصغير، انتقاما من زوجته.
ووقف رومان تيرنتييف على شرفة الشقة التي يعيش فيها بصحبة زوجته وطفلهما، وطلب إحضار زوجته، وظل على هذا الوضع لمدة ساعتين، وفقا لوكالات الأنباء الروسية.
وتدخل رجال الإنقاذ، وأحضروا معدات النجاة، استعداداً لاحتمال سقوط الطفل والرجل الذي أدعى أنه يفعل ذلك لأن زوجته خانته.
وحضرت الزوجة إلى الشقة، وتمكن رجال الإنقاذ من السيطرة على الوضع، فيما اتضح أن الرجل سبق له ضرب زوجته أكثر من مرة، الأمر الذي دفعها لإبلاغ الشرطة، وطلب الطلاق منه، الأمر الذي دفعه للقيام بمحاولة الانتحار.