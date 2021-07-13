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العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 

منذ ساعة
1356
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 

الدمام (صدى):
علق الخبير العقاري عبدالحميد العمري على إعلان برنامج الأراضي البيضاء عن الانتهاء من تطوير 5 أراض من قبل ملاكها في الدمام.

وقال عبدالحميد العمري:" بإضافة مساحة هذه الأراضي المطورة لما سبق تطويره بالدمام، يصبح المجموع 3.66 مليون متر مربع (3.2% فقط من إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم بالدمام) بالنسبة للمجموع الكلي لما تم تطويره (الرياض، مكة، جدة، الدمام) يصبح 13.8 مليون متر مربع (3.2% فقط من إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم)".

وأوضح:"طوال 1567 يوم منذ إصدار أول أوامر بالسداد في مدينة الرياض بتاريخ 29 مارس 2017 حتى تاريخه، سواءً على مستوى ما تم تطويره أو كمتحصلات رسوم، وما قابلها من ارتفاعات قياسية للأسعار خلال 2019-2021 على الأهمية القصوى لتنفيذ بقية المراحل (2و3).

وكان برنامج الأراضي البيضاء أعلن عن الانتهاء من تطوير خمسة أراضٍ خاضعة للرسوم من قِبل ملاكها في الدمام بمساحة إجمالية للأراضي المطورة تجاوزت 114 ألف م2، وذلك في إطار استهداف البرنامج دعم العرض والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المُطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق المُعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2017 والبدء في إصدار أوامر السداد (الفوترة).

 

رسوم
أراضي
عبدالحميد العمري
برنامج الأراضي البيضاء

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أحدث التعليقات

عزيز ونفسي عزيزه
فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال
ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...

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