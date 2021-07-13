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مستشفى صامطة ينفذ حملة توعوية للامتناع عن التدخين

منذ يوم
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مستشفى صامطة ينفذ حملة توعوية للامتناع عن التدخين

علي محنشي (صدى):
نفذ مستشفى صامطة العام ممثلاً بفريق التوعية الصحية حملة توعوية للامتناع عن التدخين وذلك امتدادًا لجهود صحة جازان في مجال مكافحة التدخين والتحذير من أضراره

وتهدف الحملة إلى تقديم الخدمات العلاجية والتوعية في أماكن تواجد المستهدفين من المدخنين وغير المدخنين والتعريف بنظام مكافحة التدخين وتقديم الاستشارات والتثقيف الصحي بالإضافة إلى المساهمة في الحد من نسبة التدخين والتدخين القسري

وقام الفريق الميداني بتوزيع ملصقات تحوي باركودات رقمية توضح كيفية التسجيل في العيادة الافتراضية الخاصة بالاقلاع عن التدخين وحث المدخنين وتشجيعهم على التسجيل في العيادة الافتراضية الخاصة بالإقلاع عن التدخين لمساعدتهم في التخلص منه بالطرق السليمة والتوعية الصحية

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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