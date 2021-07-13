الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية في 24/2/1443 هـ، وتوفير أكثر من 11 ألف فرصة وظيفية.
وأوضحت الوزارة أن توطين الأنشطة العقارية بلغت نسبتها 70%، أما توطين المهن التالية فبلغت نسبتها 100% :
01 وسيط عقاري.
02 وسيط بيع وتأجير عقارات.
03 كاتب تسجيل أراضي وعقارات.
4 . مسوق عقاري.
05 مدير اتحاد ملاك (مدير عقار).
6. مهندس مستدام معتمد.
7. مهندس مقيم معتمد.
8 . مهندس فاحص جودة.
9. فاحص مباني جاهزة.
10. محکم عقاري.
11. مصلح عقاري.
12. سمسار أراضي وعقارات.