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الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية

منذ ساعتين
1491
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية في 24/2/1443 هـ، وتوفير أكثر من 11 ألف فرصة وظيفية.

وأوضحت الوزارة أن توطين الأنشطة العقارية بلغت نسبتها 70%، أما توطين المهن التالية فبلغت نسبتها 100% :

01 وسيط عقاري.

02 وسيط بيع وتأجير عقارات.

03 كاتب تسجيل أراضي وعقارات.

4 . مسوق عقاري.

05 مدير اتحاد ملاك (مدير عقار).

6. مهندس مستدام معتمد.

7. مهندس مقيم معتمد.

8 . مهندس فاحص جودة.

9. فاحص مباني جاهزة.

10. محکم عقاري.

11. مصلح عقاري.

12. سمسار أراضي وعقارات.

 

العقارات
التنمية الاجتماعية
الوظائف
وزارة الموارد البشرية
توطين المهن

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أحدث التعليقات

عزيز ونفسي عزيزه
فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال
ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...

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