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الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 

منذ ساعتين
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الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد  عن توقعاته لحالة الطقس خلال الفترة التي تبدأ من الخميس حتى الإثنين " 5- 1442/12/9هـ الموافق 15- 2021/7/19م ".

وأشار مركز الأرصاد إلى هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، موضحا:"تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تصحب غالبا بزخات من البرد و تيارات هابطة نشطة السرعة، قد تصل سرعة الرياح معها إلى 55 كم/س أو أكثر وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

حيث يتوقع أن يبدأ تأثيرها من يوم الخميس إلى الإثنين، بأمطار من متوسطة إل  غزيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول على مناطق: عسير، أبها، خميس مشيط، محايل، المجاردة، رجال ألمع، بارق تنومة، النماص، بلقرن،الحرجة، سراة عبيدة، بيشة، البرق، جازان، بيش، أبو عريش، الطوال، صامطة، فرسان، فيفا ، العارضة، الداير، هروب، الخوبة، الحقو، نجران، حبونا، بدر الجنوب، شرورة".

وقد يمتد تأثير الأمطار من يوم الجمعة إلى الإثنين لتكون متوسطة في مجملها على الأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض والأفلاج ووادي الدواسر وليلى والشرقية والأحساء وحرض.

 

 

الشرقية
الأحساء
أمطار رعدية
رياح نشطة
زخات برد
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130593
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81317
منذ ساعة
عند الله خير كثير

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أحدث التعليقات

عزيز ونفسي عزيزه
فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال
ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...

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