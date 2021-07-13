منع مشهورة تركية من صعود طائرة بسبب ملابسها

أنقرة (صدى):
تعرضت لاعبة كمال الأجسام، دنيز سايبينار، لموقف محرج، إذ تم منعها من الصعود على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية متجهة من تكساس إلى ميامي
وبررت الشركة سبب رفض صعود المشهورة التركية على متن طائرتها لكونها خالفت شروط النقل، والتي تتطلب أن يرتدي المسافرون ملابس مناسبة، مضيفة أنه لا يُسمح بارتداء الملابس المسيئة على متن رحلاتها.
وكانت سايبينار ترتدي قميصاً بني اللون وسروالاً قصيراً من الجينز، الأمر الذي جفع المسؤولون عن الرحلة لمنع صعودها لأن ملابسها تسبب الإزعاج للعائلات الموجودة على متن الطائرة.
وذكرت المشهورة على حسابها بموقع "إنستغرام"، أن أحد الموظفين قال لها انها كانت شبه عارية، منتقدة تصرف الشركة معها.