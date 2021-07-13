طريقة بسيطة لطرد الهواء الساخن من السيارة في الصيف

أميرة خالد (صدى):
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، أن السيارة عندما تكون تحت أشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف، فأن زجاجها سيعمل عمل الصوب الزراعية، إذ يسمح الزجاج بنفوذ أشعة الشمس الحرارية، ولا يسمح بخروجها.
وأضاف أن هذا الأمر سيجعل درجة الحرارة داخل السيارة كالفرن، وأحياناً تصبح درجة الحرارة في الداخل أعلى من الحرارة في الخارج بنحو 20-15 درجة مئوية.
وأكد أن أسرع وأنجح وسيلة لإخراج الهواء الساخن من داخل السيارة تكون بفتح النافذة الأمامية من جهة الراكب، مع فتح باب السيارة جهة السائق من الخارج بالكامل من 5 إلى 8 مرات بسرعة متوسطة لطرد الهواء الساخن، وخلال أقل من دقيقة سيتعادل الهواء الداخلي مع الخارجي إلى حد ما.