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ضبط 10مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

منذ ساعة
1299
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ضبط 10مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ بأنه تم ضبط (10) مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل واحد منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، ومزدلفة، وعرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

قوات أمن الحج

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130590
منذ 52 دقيقة
يستاهلوون ..

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أحدث التعليقات

غايب
دول غير إسلامية صارت تحافظ على دين الله أكثر من الدول الإسلامية
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يازينك ساكت انت بالذات عار على المجتمع ارقد ارقد

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