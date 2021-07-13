أمين منطقة الباحة يستقبل المشرف العام على موسوعة كيوبيديا العالمية

رافع فريح (صدى):
استقبل سعادة امين منطقة الباحة د. علي السواط في مكتبه بالأمانة المشرف العام على موسوعة كيوبيديا العالمية جلعود بن دخيّل ، يرافقه عدد من أعضاء الفريق القائم على الموسوعة الذين يزورون المنطقة حالياً للاطلاع على الأماكن التاريخية والتراثية والسياحية.
وفي بداية اللقاء رحب سعادته بالمشرف العام ومرافقيه ، متمنياً لهم زيارة ممتعة للمنطقة ومشاهدة ما تحويه من ثروة تراثية وسياحية وغيرها.
بعد ذلك استمع سعادته لشرح مفصل عن الموسوعة والهدف من نشأتها التي تهدف إلى توفير وبناء المعلومات الصحيحة وترجمتها الى عدة لغات ونشرها للعالم بعد الحصول عليها من المصادر المختلفة في شتى العلوم والمعارف مما سيساهم كذلك في دعم الباحثين بالمعلومات المختلفة ونشر مالديهم، مشيراً إلى أن رؤية المسوعة هي أن تكون مصدراً أساسياً لمختلف العلوم بما يتناسب مع ديننا ووطننا وحضارتنا من خلال إنشاء قاعدة بيانات لكل المعلومات الصحيحة لخدمة المجتمع.
وأشاد سعادته بالدور الهام للموسوعة في تعزيز ثقافة المجتمع وتقديم المعلومات الصحيحة وحصرها في موقع واحد ليوفر ذلك على الباحث إيجادها بكل سهوله وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، منوهاً بالدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - لكافة المجالات والعلوم.
بدوره ، عبر المشرف العام على موسوعة كيوبيديا العالميّة أ. جلعود بن دخيّل باسمه ونيابة عن ادارة وأعضاء الموسوعة عن بالغ الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الباحة لما يوليه للباحة من إهتمام بالغ وحرصه لنجاح زيارة الموسوعة عند استقبال سموه لهم بداية زيارة الموسوعة السابقة واستماع الفريق إلى توجيهاته السديدة.
وفي نهاية اللقاء تسلم سعادته شهادة شكر بهذه المناسبة من أعضاء الموسوعة.