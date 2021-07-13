 الاتصال المؤسسي للنقابة العامة

الرياض (صدى):
قامتْ النقابة العامة للسيارات بجولات افتراضية تدريبية لمشرفي مرشدي الحافلات المشاركين في نقل ضيوف الرحمن لهذا العام 1442هـ بالتعاون مع المديرية العامة للمرور، ويأتي ذلك امتدادا لحرص النقابة العامة للسيارات على قيامها بالمهام المنوطة على الوجه الأكمل في مختلف الظروف الزمانية والمكانية والقدرة على التعامل الأمثل لتصعيد الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة، وأشار رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي إلى جاهزية كافة الفرق الميدانية بأداء مهامها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذات العلاقة، مؤكدًا أن هذه الجولات تتم عبر ترتيب منظم يسبق تواجد المستفيد النهائي وهو ضيف الرحمن، وأضاف بأن هناك أربع مسارات لسير الحافلات في حج هذا العام، حيث تم ترميز كل مسار بلون محدد الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق.
الجدير بالذكر أنه تم اختيار عدد 1500 مرشد تم توزيعهم إلى أربع مجموعات أساسية تشمل كلّ مجموعة 400 مرشد ومشرف موضحا ان هذه الاستعدادات والترتيبات والتنظيم المسبق والتدريب العالي ، يهدف إلى توفير سبل راحة ضيوف الرحمن والتأكد من تمكنّهم من أداء مناسكهم براحة واطمئنان تجسيدا لحج آمن وصحي.