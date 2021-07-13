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 الاتصال المؤسسي للنقابة العامة

منذ 14 ساعة
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 الاتصال المؤسسي للنقابة العامة

الرياض (صدى):
قامتْ النقابة العامة للسيارات بجولات افتراضية تدريبية لمشرفي مرشدي الحافلات المشاركين في نقل ضيوف الرحمن لهذا العام 1442هـ بالتعاون مع المديرية العامة للمرور، ويأتي ذلك امتدادا لحرص النقابة العامة للسيارات على قيامها بالمهام المنوطة على الوجه الأكمل في مختلف الظروف الزمانية والمكانية والقدرة على التعامل الأمثل لتصعيد الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة، وأشار رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي إلى جاهزية كافة الفرق الميدانية بأداء مهامها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذات العلاقة، مؤكدًا أن هذه الجولات تتم عبر ترتيب منظم يسبق تواجد المستفيد النهائي وهو ضيف الرحمن، وأضاف بأن هناك أربع مسارات لسير الحافلات في حج هذا العام، حيث تم ترميز كل مسار بلون محدد الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق.

الجدير بالذكر أنه تم اختيار عدد 1500 مرشد تم توزيعهم إلى أربع مجموعات أساسية تشمل كلّ مجموعة 400 مرشد ومشرف موضحا ان هذه الاستعدادات والترتيبات والتنظيم المسبق والتدريب العالي ، يهدف إلى توفير سبل راحة ضيوف الرحمن والتأكد من تمكنّهم من أداء مناسكهم براحة واطمئنان تجسيدا لحج آمن وصحي.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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