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أنواع سيارات سيدان المتواجدة بسوق المملكة 2021

منذ 3 ساعات
1442
أنواع سيارات سيدان المتواجدة بسوق المملكة 2021

أميرة خالد (صدى):
يفضل العديد من الأشخاص الطرازات "السيدان الكورية واليابانية والألمانية" بسبب تمتعهم بعدد من المواصفات التي تتناسب مع كافة المستهلكين ووجود مواصفات الأمان القياسية المطلوبة بها.

وتتضمن قائمة هذه السيارات سيارة "نيسان" والتي تحتوي على محرك رباعى الاسطوانات بسعة 1600 سي سي، بقوة 118 حصان، و 149 نيوتن، ويتصل بناقل حركة اوتوماتيك " CVT " و تنقل القوة من خلال الجر الامامي للعجلات.

وتشمل السيارات أيضًا سيارة "شيفروليه ماليبو 2021" والتي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان وتتسم بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 256 نيوتن.

كما أنها متصلة بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك، و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة فى غضون 9 ثوانى.

وتحتوي القائمة أيضًا على سيارة "سكودا رابيد" موديل 2021 بنسختين "sedan & spaceback" داخل السعودية وتستمد قوتها من محرك رباعى الأسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 124 حصان وعزم الدوران 155 نيوتن.متر، ويمكنها التسارع من وضعية السكون الى 100 كلم في 13 ثانية.

وتعد سيارة "مازدا 6" 2021 من أفضل السيارات أيضًا فهي تحتوي على نسختين من المحركات الأول محرك ياتى بـ 4 أسطوانات بسعة 2.5 لتر بقوة 184 حصان ومع عزم للدوران 185 نيوتن.متر.

سيارات
مازدا
سيارة نيسان
سيارات سيدان
سكودا رابيد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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