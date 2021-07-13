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جامعة حائل تعلن نتائج القبول بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1443هـ

منذ 13 ساعة
1078
جامعة حائل تعلن نتائج القبول بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1443هـ

سعيد العجل (صدى):
أعلنت جامعة حائل، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، نتائج القبول للعام الجامعي 1443 للطلاب والطالبات بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات بكليات الجامعة والفروع، وذلك بعد إجراء الفرز الآلي وفق معايير القبول وعدد المقاعد وترتيب الرغبات.

وأوضح الدكتور عبدالله بن جمعان الزهراني، عميد القبول والتسجيل بالجامعة، أنه يمكن للمرشح الدخول على طلب القبول من خلال بوابة القبول ونتائج الترشيح للاطلاع على التخصص الذي تم ترشيحه عليه، وتأكيد القبول لمن تحققت رغبته بالقبول، ويرغب في تثبيت قبوله بالجامعة على الرغبة المقبول عليها دون طلب ترقية لرغبة أعلى،

كما يمكن للمرشحين تأكيد القبول مع الترقية لمن لم تتحقق رغبته الأعلى، وتم قبوله على رغبة أدنى، ويرغب في تأكيد القبول مع الترقية، علماً بأن الترقية سوف تكون وفقاً للمقاعد الشاغرة والنسبة الموزونة، كما يمكن رفض القبول لمن تم قبوله بالجامعة، ولا يرغب في الدراسة بجامعة حائل، ولا يحق له المطالبة بالمقعد مرة أخرى.

وأكد الزهراني أن جميع عمليات القبول والفرز والترشيح تمت بشكل آلي دون أي تدخل بشري، وأنه لا يوجد أي تعاملات يدوية في مرحلة القبول.

يذكر أن الجامعة ستستمر في توفير الدعم من خلال منصة "تراسل"، وأيضًا خدمات "مستفيد" على منصة تويتر التي تنفذها وحدة المستفيدين في إدارة الإعلام الجامعي، حرصًا من الجامعة على خدمة المقبولين وتلقي استفساراتهم.

بوابة القبول من هنـــــــــــا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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