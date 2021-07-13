نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مرور الرياض يعلن عن إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً بسبب أعمال الصيانة "فيديو"

منذ ساعة
1454
1
مرور الرياض يعلن عن إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً بسبب أعمال الصيانة "فيديو"

الرياض (صدى):
أعلن ‏مرور منطقة الرياض أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، سيتم إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً؛ لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وذلك خلال الفترة من 5-12 ذي الحجة.

ويعد جسر الخليج أحد الجسور الحيوية بمدينة الرياض، حيث سيتم إغلاق الجسر المتجه غربا لتنفيذ أعمال صيانة واستبدال فواصل التمدد بدء من يوم 5 ذي الحجة وحتى  12 ذي الحجة.

حيث تم توفير طرق بديلة موزعة على 5 مناطق؛ وتشمل المنطقة الأولى الواقعة على طريق الدائري الشرقي مع طريق مكة مخرج 13، حيث سيتم إغلاق المخرج القادم من الدائري الشرقي باتجاه الجنوب إلى طريق مكة باتجاه الغرب، كما أن الطريق البديل هو طريق عمر بن عبدالعزيز.

وأشار إلى أن المنطقة الثانية هي الواقعة عند تقاطع طريق النهضة مع تقاطع مكة غربا، فسيتم إغلاق طريق مكة المكرمة الرئيسي مع جسر النهضة باتجاه الغرب وتحويل حركة السير إلى طريق الخدمة.

بينما المنطقة الثالثة عند تقاطع طريق الأحساء مع طريق مكة، بإغلاق الإشارة الضوئية عند تقاطع طريق الأحساء كي تبقى حركة السير باتجاه الشرق والغرب فقط.

كما أن المنطقة الرابعة، سيتم فيها إغلاق الإشارة الضوئية عند طريق تقاطع صلاح الدين مع طريق مكة أسفل جسر الخليج لتصبح حركة السير باتجاه الشرق.

وجاءت المنطقة الخامسة بإغلاق تقاطع دوار طريق الملك عبدالعزيز أسفل جسر الخليج لتصبح حركة السير في اتجاه الغرب والشرق.

وأهاب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة والموزعة على خمس مناطق.

مرور منطقة الرياض
وزارة النقل
جسر الخليج المتجه أعمال الصيانة الدورية
طرق بديلة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130590
منذ ساعة
طيب ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

غايب
دول غير إسلامية صارت تحافظ على دين الله أكثر من الدول الإسلامية
غايب
فين الحجاج ؟!
غايب
فين الحجاج ؟!
فيصل العنزي
ليش مضغوطين ومنقهرين الكل شايف وعارف أن لاعبين الهلال هم خير من يمثل الوطن في جميع المحافل الكرويه
ابو رياض الحربي
يازينك ساكت انت بالذات عار على المجتمع ارقد ارقد

أخر الأخبار

فيديو نادر لـ الملك فهد يتحدث فيه عن هدف لماجد عبدالله
فيديو نادر لـ الملك فهد يتحدث فيه عن هدف لماجد عبدالله
منذ 23 دقيقة 1312
الزبيدي يضع شرطا للتوقيع مع الأهلي 
الزبيدي يضع شرطا للتوقيع مع الأهلي 
منذ 30 دقيقة 1293
أمانة المدينة تعلن عن توفر فرص وظيفية للتخصصات الهندسية
أمانة المدينة تعلن عن توفر فرص وظيفية للتخصصات الهندسية
منذ 33 دقيقة 1163
منع مشهورة تركية من صعود طائرة بسبب ملابسها
منع مشهورة تركية من صعود طائرة بسبب ملابسها
منذ 34 دقيقة 363
طريقة بسيطة لطرد الهواء الساخن من السيارة في الصيف
طريقة بسيطة لطرد الهواء الساخن من السيارة في الصيف
منذ 58 دقيقة 1677
ضبط 10مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج
ضبط 10مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج
منذ 59 دقيقة 1292
أنواع سيارات سيدان المتواجدة بسوق المملكة 2021
أنواع سيارات سيدان المتواجدة بسوق المملكة 2021
منذ ساعة 1277
بالفيديو .. "الصحة": نستهدف تطعيم نصف مليون شخص يوميًا بلقاح كورونا
بالفيديو .. "الصحة": نستهدف تطعيم نصف مليون شخص يوميًا بلقاح كورونا
منذ ساعة 1385
مرور الرياض يعلن عن إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً بسبب أعمال الصيانة "فيديو"
مرور الرياض يعلن عن إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً بسبب أعمال الصيانة "فيديو"
منذ ساعة 1454
"الخضيري": الميكرويف لا يسبب السرطان
"الخضيري": الميكرويف لا يسبب السرطان
منذ ساعة 1394