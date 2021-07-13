نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بلدية القطيف تنتهي من أعمال مشروع الطريق الساحلي بسيهات

منذ 10 ساعات
1179
بلدية القطيف تنتهي من أعمال مشروع الطريق الساحلي بسيهات

بدر الحارثي (صدى):
انتهت بلدية محافظة ‫القطيف من أعمال مشروع الطريق الساحلي في ‎مدينة سيهات، وذلك ضمن جهود البلدية لتعزيز مكونات البنية التحتية وتوفير الطرق التي تحقق انسيابية الحركة المرورية وتعزيز شبكة الطرق في المحافظة، كما يندرج هذا المشروع ضمن إطار استراتيجية أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة القطيف، والتي تميزت بمشاريعها التنموية التي تبرز المظهر الجمالي العام ومرافق وبنى تحتية رائدة تعزز نمط الحياة وتتوافق مع برامج جودة الحياة.

وتعمل بلدية محافظة القطيف ضمن منهجيتها لتطوير منظومة الطرق على استحداث طرق رابطة وإضافية، بما يتناسب مع المستجدات وبالشكل الذي يواكب التوسع العمراني للمناطق، وإيجاد المرافق الخدمية التي تعزز التنمية، وترفع مستوى السلامة لجميع مستخدمي الطرق.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن الطريق يبلغ طوله 800 م، وعرضه 60م، وبلغت تكلفته حوالي ثمانية ملايين ريال، تضمنت أعمال التسويات والأسفلت وتصريف الأمطار والإنارة والأرصفة.

ولفت الى أن الطريق يأتي ضمن خطة البلدية لتطوير البنية التحتية بشكل متطور ومستدام مما يسهم في دفع عملية التطور وتلبية النمو الحالي والمستقبلي، كما يعتبر الطريق الساحلي في سيهات أحد الطرق السياحية الترفيهية التي ستسهم في تعزيز شبكة الطرق وتحقيق انسيابية الحركة المرورية وتعزيز محاور الربط مع مخطط النايفية إلى جانب خدمة المشاريع التطويرية القائمة والمستقبلية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 ويحقق برامج انسة المدن وجودة الحياة.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

أخر الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين 
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين 
منذ 16 دقيقة 1134
نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
منذ 33 دقيقة 1260
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
منذ 36 دقيقة 1245
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
منذ ساعة 486
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
منذ ساعة 1340
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
منذ ساعة 1331
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
منذ ساعتين 1619
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
منذ ساعتين 1657
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
منذ ساعتين 1338
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
منذ ساعتين 1486