محافظ أملج يستقبل كبير الإداريين بشركة البحر الأحمر للتطوير

عطاالله العمراني (صدى):
استقبل محافظ أملج الأستاذ نايف المريخي، في مكتبه هذا اليوم الثلاثاء الموافق 3-12-1442، المهندس أحمد درويش كبير الإداريين بشركة البحر الأحمر للتطوير.
تخلل اللقاء الحديث عن اسهامات الشركة في التمكين المجتمعي، وشكر سعادة المحافظ مسئولي الشركة على ما يقومون به في مجال الشراكة المجتمعية مع العديد من الجهات في المحافظة؛ كان آخرها رعايتها الاستراتيجية لمهرجان مانجو أملج 2021 الذي تم تنظيمه من قبل لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأملج وشركة إثمار برعاية من أوقاف العرادي الخيرية.
حضر اللقاء من جانب شركة البحر الأحمر للتطوير الدكتور عمر العطاس نائب رئيس الاستدامة البيئية، والاستاذ علي الزمامي مدير الشئون الخارجية، والاستاذ نواف السناني منسق الشركة.