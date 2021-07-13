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إستحواذ شركة فواز الحكير وشركة المراكز العربية على 51% من شركة فوغا كلوسيت ليميتد

منذ 15 ساعة
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إستحواذ شركة فواز الحكير وشركة المراكز العربية على 51% من شركة فوغا كلوسيت ليميتد

محمد السعران (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر بيان رسمي اليوم على عدم ممانعتها لعملية إستحواذ شركة فواز الحكير وشركاؤه وشركة المراكز العربية على 51% من شركة فوغا كلوسيت ليميتد بواقع 25.5% لكل مشتري. وحسب البيان فإن المنشأة المستحوذة الأولى (شركة فواز الحكير وشركاؤه) تعمل في قطاع التجزئة مع التركيز على تجارة الملابس، بينما تعمل المنشأة المستحوذة الثانية (شركة المراكز العربية) في قطاع العقارات مع التركيز على خدمات إدارة وتطوير المجمعات التجارية.

أما المنشأة المستهدفة (شركة فوغا كلوسيت ليمتيد) هي منصة إلكترونية لبيع الملابس عبر الإنترنت وتوفر أحدث الموضات العصرية في مجال الأزياء للنساء والرجال والأطفال بالإضافة إلى منتجات تجميلية. وتستهدف المتسوقين في الشرق الأوسط.

وأفادت الهيئة العامة للمنافسة أنها قامت بدراسة سوق البيع المباشر بالتجزئة للأزياء والتجميل عبر المنصات الإلكترونية في السوق لدراسة ما إذا كانت عملية الاستحواذ ستثير مخاوف على المنافسة وخلصت إلى أن مستوى المنافسة في السوق عالي جداً، حيث تواجه الشركات المعنية بالتركز منافسة شديدة من عدة شركات مما يستدل منه على وجود منافسة عادلة وأنه لن ينشأ من التركز الاقتصادي ما يؤدي إلى خلل في مستوى المنافسة العادلة في السوق المعني. كذلك أفادت الهيئة بأن عملية الاستحواذ لن تؤدي إلى تحقيق الوضع المهيمن للمنشآت المستحوذة في السوق المعني.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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