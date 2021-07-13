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"البيئة" وشركة "المياه" توقعان مذكرتَي تفاهم مع "سكني"

منذ 10 ساعات
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"البيئة" وشركة "المياه" توقعان مذكرتَي تفاهم مع "سكني"

سعيد العجل (صدى):
وقَّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية، مذكرتَي تفاهم مع برنامج "سكني" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف تقديم الخدمات السكنية لمنسوبي الوزارة والشركة من مستحقي الدعم السكني، وذلك بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل.

وقَّع المذكرة كل من وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للخدمات المشتركة الأستاذ علي عسيري، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمياه المهندس محمد بن أحمد الموكلي، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني الأستاذ عصام الغامدي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود برنامج "سكني" لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتستهدف مذكرتا التفاهم تعزيز التعاون المشترك بين جميع الجهات، والتعريف بدور برنامج "سكني" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والخدمات المقدمة من قبلها لمنسوبي "البيئة" من خلال مراكز سكني الشامل أو منصة سكني، إضافة إلى توفير عروض مناسبة من القطاع الخاص، وتطوير أراضي الوزارة، حيث تأتي هاتان المذكرتان استكمالاً لاتفاقيات سابقة وقعتها وزارة البلدية والشؤون القروية والإسكان مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة.

‏يُذكر أن برنامج "سكني" يستعرض عبر موقعه وتطبيقه 101 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء تُوفّر 144 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات تتوزع في مختلف مدن المملكة ومناطقها، وأكثر من 180 ألف أرض سكنية ضمن 223 مخطط، كما يقدم البرنامج العديد من الخدمات التي تتضمن "التصاميم الهندسية"، وإصدار رخص البناء إلكترونياً، وإصدار شهادات التصرفات العقارية، وخدمة المستشار العقاري وغيرها من الخدمات.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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