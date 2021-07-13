رئيس بلدية النعيرية ومدير المرور يناقشان إنشاء عدد من الدوارات بمداخل المحافظة

ريم عبدالعزيز (صدى):
ناقش رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني ومدير مرور النعيرية العقيد نايف بن فهد الشمري، استكمال التنسيق حول إنشاء عدد من الدوارات بالمحاور الرئيسية ومداخل المحافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٣ / ١٢ /١٤٤٢هـ، في مقر البلدية، بحضور عدد من رؤساء الأقسام المختصة ومقاولي البلدية.
وأشار رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، أنه تم خلال الاجتماع التنسيق حول إنشاء عدد (٢) دوار بالمداخل الرئيسية للمحافظة، ومنها المدخل الشرقي (طريق الدمام – حفر الباطن) مقابل مقر مهرجان ربيع النعيرية، والمدخل الشمالي (طريق الخفجي) مقابل مدخل سوق الأنعام، وفق ما حددته لجنة السلامة المرورية، بهدف تسهيل الحركة المرورية ومعالجة التقاطعات الحرجة لتحقيق السلامة المرورية المستهدفة بالمحافظة.
وأكد أن البلدية تولي اهتماماً كبيراً بنواحي السلامة في كافة مجالات التخطيط الحضري والتنمية والتحديث التي تعمل على تنفيذها باعتبار أن سلامة وراحة أفراد المجتمع هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها سائر مظاهر التمدن والتطوير ومسيرة التقدم والنماء.