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بلدية الجبيل استعدادات صحية وخدمية وتجميلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك

منذ 15 ساعة
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بلدية الجبيل استعدادات صحية وخدمية وتجميلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك

محمد السعران (صدى):
أنهت بلدية محافظة الجبيل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال خطة متكاملة للرقابة والنظافة والصيانة وتجهيز مسلخ البلدية وتوفير كافة الإجراءات المتبعة لاستقبال الأضاحي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أنه جرى العمل على إعداد الخطط التشغيلية الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك، والتي شملت تكثيف أعمال الرقابة الميدانية ومراقبة جودة وسلامة الأغذية والمياه، والتأكد من توفر الشروط الصحية في محلات تداول الأغذية والمياه وكافة المنشآت التي تتعلق بالصحة العامة والتأكد من حصول العاملين في المنشآت على الشهادات الصحية والتزامهم بالعادات الصحية السليمة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والصيانة والإصحاح البيئي والتعقيم في المناطق التي تشهد اقبال من قبل المواطنين والمقيمين والزوار.

وأشار المهندس نايف الدويش إلى أنه تم تكليف عدد من المراقبين الصحيين للإشراف على المحلات التجارية والمطابخ والمطاعم والبوفيهات لمتابعة تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما أنهت البلدية تجهيز وتزيين الشوارع بالمحافظة بالإنارة التجميلية.

كما شملت الخطة تنظيم أعمال الرقابة الميدانية على المسلخ وأسواق الأنعام ورفع الطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد الأطباء البيطرين والجزارين، وذلك لتوفر عدد من المقومات الصحية في المسالخ وهي وجود الكشف البيطري قبل وبعد الذبح ووجود الجزارين المؤهلين والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية، حيث تم استكمال جميع الخطوات والإجراءات الاحترازية، وذلك بتوفير المعقمات وتطبيق التباعد الاجتماعي للمواطنين داخل المسلخ.

ودعت بلدية الجبيل الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية بالاتصال على مركز البلاغات 940 ، مشددة على كافة المنشآت التجارية، بتطبيق الاشتراطات الصحية والمتابعة المستمرة لتجنب ايقاع الغرامات والمخالفات عليهم.

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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