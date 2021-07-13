أمين الشرقية يكرم أحد منسوبي الأمانة نظير انقاذه مبنى سكني من الحريق

سعيد العجل (صدى):
كرم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الثلاثاء 3/12/1442هـ، الموظف محمد العليط، أحد منسوبي أمانة المنطقة الشرقية في بلدية شرق الدمام، بعد أن قام بعمل بطولي وهو إنقاذ مبنى سكني من الحريق بعد اشتعال النار في أحد السيارات في مواقف المبنى، وذلك بسحب السيارة لمنطقة آمنة حتى لا تتسبب بانفجار أو انتقال الحريق للسيارات الأخرى ويتسبب ذلك بكارثة لا قدر الله.
وأكّد معاليه: أن التصرّف الذي قام به المواطن العليط موقف بطولي، وهي مبادرة إنسانية كبيرة رغم خطورتها، وأنّ هذا العمل محل تقدير من الجميع، مُثمّناً هذه الجهود في هذا العمل البطولي وتفانيه، وقيامه بإنقاذ المبنى وساكنيه.
وأشار معاليه خلال التكريم أنه وبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالبحث له عن ترقية استثنائية؛ نتيجة لعمله البطولي، فقد تم إدراج الموظف محمد العليط ضمن جدول الترقيات الاستثنائية بالأمانة.
من جهته عبر المواطن محمد العليط عن بالغ اعتزازه وفخره بهذا التكريم الغير مستغرب من ولاة الأمر، وأيضا معالي الأمين، وأن الموقف الذي حصل يحتم علي كمواطن بالقيام بإنقاذ أرواح كانت معرضة للخطر لولا لطف الله ثم قيامي بسحب السيارة المشتعلة من بين عدد من السيارات الموجودة بجانبها في موقف المبنى.
وحضر التكريم رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم الغامدي.