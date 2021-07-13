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إحالة مخالفين لنظام السوق المالية إلى النيابة العامة

منذ 4 ساعات
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إحالة مخالفين لنظام السوق المالية إلى النيابة العامة

الرياض (صدى):
قرر مجلس هيئة السوق المالية إحالة الاشتباه في مخالفة الأشخاص المسؤولين نظاماً في إحدى الشركات المتخصصة بصناعة الورق للمادة 49 من نظام السوق المالية إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أن الشركة لم تقوم بالتسجيل والإفصاح عن عملية بيع إحدى الشركات التابعة لها في المملكة المغربية في القوائم المالية، لذا تم تحويلها إلى النيابة العامة، وذلك للاشتباه بقيام المسؤولون عنها بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.

ولفت إلى أنه تم إيداع الدعوى ضد المشتبه بهم لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من قبل النيابة العامة.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة من خلال الرابط التالي من هــــــــنا 

المغرب
السوق المالية
سوق
النيابة العامة
شركة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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