مركز الملك عبدالعزيز يؤهل مدربين معتمدين في الحوار والتواصل الفعال مع ضيوف الرحمن

سعيد العجل (صدى):
نفّذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بمقره بالرياض يوم الأحد 1 ذو الحجة 1442هـ الموافق 11 يوليو 2021م عن بُعد برنامجا تدريبيا بعنوان: "الحوار مع الحاج والمعتمر"، استهدف عددا من الجهات ذات العلاقة المباشرة المعنية بخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين.
وياتي برنامج الحوار مع الحاج والمعتمر كإحدى المبادرات الهامة التي تبناها المركز، وينفذها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك ضمن جهوده المبذولة في نشر وترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتنوع وقبول واحترام الآخر .
ويعد البرنامج الذي تنفذه أكاديمية الحوار للتدريب التابعة للمركز من البرامج التدريبية الهامة المتخصصة في الحج والعمرة والتي تهدف إلى تأهيل متدربين ومدربات من منسوبي الجهات ذات العلاقة المباشرة في الإشراف على خدمة الحاج، وإكسابهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة حول كيفية التواصل الفعال مع ضيوف الرحمن ونشر ثقافة الحوار بمهنية وجودة عالية، بما يساهم تعزيز الأعمال الهادفة إلى تكريس ثقافة خدمة ضيوف الرحمن في نفوس المواطنين.
ويأمل المركز من خلال هذا البرنامج بأن يحقق أهدافه المأمولة بتنمية مهارات العاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين، ليؤدوا أعمالهم على أكمل وجه ولتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، بما يتفق وأهداف رؤية المملكة 2030.
ويهدف برنامج الحوار مع الحاج والمعتمر إلى تنمية مهارات التواصل الفعال مع ضيوف الرحمن ومعرفة أبعاد التعامل مع الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى تمكينهم من الحوار والتواصل معهم تحت الضغوط، وتزويدهم بأسرار بناء السمعة الطيبة وترسيخ الانطباع الإيجابي وتعزيز الصورة الذهنية الصحيحة لدى ضيوف الرحمن عن المملكة.
وتضمنت فعاليات البرنامج الذي قدمته المدربة الأستاذة جميلة المطيري إقامة مجموعة من الورش وحلقات النقاش والجلسات والحقائب التدريبية التي تناولت عددا من المحاور من أبرزها: التعرف على أساسيات نجاح الحوار مع الآخر واكتساب مهارات الحوار وأساليبه وتقويم الحوار ومدى التأثير والتأثر به.
كما تناولت محاور البرنامج الذي استمر قرابة أربع ساعات، "الحرمين الشريفين.. رؤية من الداخل"، و"رحلة الحج والعمرة." و"ضيوف الرحمن.. الاستقبال والتوديع"، و"مهارات خاصة في التعامل مع الثقافات المتنوعة".
من جهتهم، أعرب المتدربون المشاركون في البرنامج التدريبي عن إعجابهم بمحتوى البرنامج وما شمله من أهداف سامية ومحاور مفيدة فتحت لهم آفاق الحوار الناجح والفعال حول كيفية التعامل مع الحاج والمعتمر وأسهمت في تأهيلهم وتنمية مهاراتهم في التعامل مع ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم ليؤدوا أعمالهم على أكمل وجه.
وقدم المشاركون الشكر للمدربة جميلة المطيري على ما قدمته من تطبيقات ومهارات في الاتصال، مشيدين بجهود مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني على تقديم مثل هذه البرامج الناجحة المتخصصة وفق أسس منهجية وأساليب علمية وعبر ورش عمل وحقائب تدريبية وتوعوية عن الحج والعمرة.
وفي نهاية البرنامج، تم تأهيل كافة المشاركين في البرنامج التدريبية بهدف تنمية مهاراتهم وصقلها في مجال الحوار والتواصل مع ضيوف الرحمن، وحصل كافة المشاركين على شهادة حضور معتمدة من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.