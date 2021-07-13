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شواهد أثرية للملك البابلي نابونيد في حائل

منذ 4 ساعات
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شواهد أثرية للملك البابلي نابونيد في حائل

حائل (صدى):
أعلنت هيئة التراث عن اكتشاف أثري جديد يتمثل في نقوش صخرية تعود للملك البابلي "نابونید" في حائل.

ويعطي هذا الاكتشاف دليلة إضافية على الدور التاريخي للجزيرة العربية وتواصلها الحضاري مع معظم حضارات الشرق الأدنى القديم.

ويعود الحائط في حائل إلى منتصف القرن السادس قبل الميلاد والنقش على إحدى الصخور البازلتية يجسد الملك البابلي ممسكًا بیده الصولجان وأمامه عدد من الرموز الدينية.

كما يوجد نص مسماري يصل العدد التقريبي لسطوره إلى 26 سطرأ، ليعتبر بذلك أطول نص كتابي يعثر عليه حتى الآن في أراضي المملكة.

وفيما يتعلق بموقع الاكتشاف الأثري، فإنه يمثل موقع الحائط المعروف قديما باسم "فدك" وهو موقعًا مهمًا في شمال غربي الجزيرة العربية منذ الألف الأول قبل الميلاد، وحتى العصر الإسلامي المبكر.

كما وجدت على جنبات جباله مجموعة من الرسوم والنقوش الصخري والكتابات الإسلامية المبكرة، ويوجد أيضًا مجموعة من القلاع والحصون والأسوار والمنشآت المائية التي تعطي بعدًا آخر لأهميتها الحضارية.

وعلق وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان على الاكتشاف الآثري قائلاً: "اكتشاف أثري جديد: نقوش صخرية تعود للملك البابلي نابونيد في حائل؛ لبلادنا دور تاريخي وتواصل قديم مع معظم حضارات الشرق الأدنى القديم".

 

حائل
النقوش الصخرية
هيئة التراث
الملك البابلي نابونید
حضارات الشرق الأدنى

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130593
منذ 4 ساعات
الحايط مليء باالآثار الجاهلية القديمه .. وكان بها عيون ماء كثيره ، ولكنها نشفت في السنين الأخيره ..

.. انا شاهدت شيئاً منها ، منذ زمن بعيد ، في بداية التسعينيات هجري..

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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