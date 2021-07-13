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بالفيديو.. أبرز المعلومات عن الطريق الرابط بين ‎المملكة و ‎عمان

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. أبرز المعلومات عن الطريق الرابط بين ‎المملكة و ‎عمان

الرياض (صدى):
يعتبر الطريق البري الرابط بين المملكة وسلطنة عمان أول طريق دولي يربط بين البلدين، مخترقا صحراء الربع الخالي.

ويبدأ الطريق من حرض بمحافظة الأحساء، مرورا بالبطحاء، ثم يحاذي حدود المملكة مع دولة الإمارات، وصولا إلى حدود سلطنة عُمان بطول 564 كيلومترا داخل أراضي المملكة.

وينتهي الطريق بمدينة إدارية وسكنية متكاملة في المنفذ الحدودي بين البلدين، ولإنشاء الطريق تمت إزالة 130 مليون متر مكعب من الرمال المتحركة في صحراء الربع الخالي، واستغرق العمل 1.3 مليون ساعة عمل، واستخدمت فيه 650 معدة ثقيلة، وفقا للاخبارية

كما تم استخدام مليون متر مكعب من طبقات الأسفلت لتعبيظ الطريق، كما تمت إنارة آخر 30 كيلومتراً منه، ويبلغ طول الطريق كاملا 800 كيلومتر.

ويختصر الطريق زمن الرحلة من 18 ساعة إلى نحو 6 ساعات فقط، حيث يتطلب التنقل بين عمان والمملكة في الوقت الحالي المرور بدولة الإمارات أولا.

المملكة
عمان
صحراء الربع الخالي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130593
منذ 5 ساعات
اظن يبغالنا شهرين ماخلصنا من سالفة هاالطريق الصحراوي ورماله ..
فهد آل قنيعير
فهد آل قنيعير عدد التعليقات : 591
منذ 4 ساعات
الطريق سيد واحد فقط
فهد بن فايز الشهري
فهد بن فايز الشهري عدد التعليقات : 216
منذ ساعة
الطريف جاهز ولاكن هل يوجد محطات بنزين أم لا

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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