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‏قائد أمن الحج: استقبال جميع الحجاج سيتم عبر 4 مداخل فقط "فيديو"

منذ 5 ساعات
1540
‏قائد أمن الحج: استقبال جميع الحجاج سيتم عبر 4 مداخل فقط "فيديو"

مكة المكرمة (صدى):
كشف قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان ، اليوم الثلاثاء، أن استقبال جميع الحجاج سيتم عبر 4 مداخل فقط.

وأوضح ‏قائد أمن الحج، أنه تم تحديد عدد الحجاج لهذا العام بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه لن يسمح بالدخول للمشاعر المقدسة لأي شخص بدون تصريح، بينما سيكون هناك تصاريح من وزارة الداخلية للعاملين في منطقة المشاعر.

وفي السياق نفسه، قال اللواء زيدان الطويان، أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين أو المتسللين لمنطقة المشاعر، مؤكدًا أن كل الجهات المعنية بأمن الحج استكملت كافة الاستعدادات.

 

 

وزارة الداخلية
الحجاج
المشاعر المقدسة
أمن الحج

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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