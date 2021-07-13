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إمارة القصيم تقيم ورشة عمل للوقوف على أهم التحديات والمبادرات لدعم الصناعة

منذ 15 ساعة
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إمارة القصيم تقيم ورشة عمل للوقوف على أهم التحديات والمبادرات لدعم الصناعة

محمد المحسن (صدى):
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة القصيم، وتفعيلاً لمذكرة التعاون بين أمارة المنطقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية أقيمت في أمارة المنطقة ورشة عمل للوقوف على أهم التحديات والمبادرات لدعم الصناعة في المنطقة بتنظيم من برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،ولجنة تنمية الاستثمار بالأمارة بمشاركة مسؤولين من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ،وبحضور عددٍ من رجال الأعمال والمهتمين في الصناعة في المنطقة، ومن الغرف التجارية الصناعية بالمنطقة .

وذكر أمين عام برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالأمارة ،الأستاذ أحمد المشيقح، أن هذه الورشة والتي تقام بتوجيه من سمو امير المنطقة، وتفعيلاً لمذكرة التعاون بين أمارة المنطقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ،والتي وقعت برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية .

وأفاد المشيقح أن الورشة تهدف للوقوف على أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في المنطقة ،للخروج ببرامج ومبادرات تساهم في تحفيز الصناعة في المنطقة.

بعد ذلك تم التعريف بوضع القطاع الصناعي والقطاع التعديني في المنطقة وإبراز جهود الوزارة الحالية ، وتم الاستماع إلى مداخلات ومقترحات رجال الأعمال والمهتمين بالصناعة بالمنطقة ،وتم الخروج بعدد من المبادرات جاري العمل على إعدادها من فريق وزارة الصناعة .

حضر الورشة سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالله بن عبدالرحمن المستشار في وزارة الصناعة، والثروة المعدنية ومحمد الفريحي مدير عام الاستدامة والاستثمار بالوزارة، وسالم آل شرمة مدير عام تنمية القدرات البشرية بالوزارة ،والدكتور يوسف العريني أمين عام لجنة تنمية الاستثمار بالأمارة ،وعددٍ من أعضاء مجالس الغرف التجارية بالمنطقة، وملاك المصانع والمهتمين بالصناعة في المنطقة.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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