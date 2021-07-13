مبابي من أبرز منافسي ميسي على الكرة الذهبية

وكالات (صدى):
يعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021، التي سوف يعلن عنها في نهاية العام الحالي.
ويحمل ميسي الرقم القياسي في الفوز بالجائزة بـ 6 ألقاب، وتمثل كوبا أمريكا إلى جانب أمم أوروبا ودوري أبطال أوروبا عوامل مهمة في التتويج بالجائزة هذا العام.
وذكرت تقارير أن ميسي يعتبر أبرز مرشح للتتويج هذا العام، موضحة أبرز منافسيه، حيث أكدت أن ميسي يذهب للترشيح فائزا بلقب كأس ملك إسبانيا وكوبا أمريكا وعلى الصعيد الفردي بجائزة هداف الدوري الإسباني بـ 26 هدفا، وهداف كوبا أمريكا بـ 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة.
ويعتبر كليان مبابي من أبرز منافسي ميسي حيث توج بجائزة هداف الدوري الفرنسي الدرجة الأولى (26 هدفا) واكتفى بلقبي كأس الرابطة وكأس فرنسا وفشل فريقه في الفوز بلقب الدوري الفرنسي وخرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما غادرت فرنسا دور الـ 16 من أمم أوروبا بركلة ترجيح ضائعة من النجم الفرنسي.
في حين لم يكن موسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل، فقد اكتفى برفقة فريقه يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا وفقد لقب الدوري الإيطالي وخرج الفريق من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
وفاز البولندي روبيرت ليفاندوفسكي برفقة بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني وحطم رقما قياسيا في الأهداف برصيد 41 هدفا، وتوج بجائزة الحذاء الذهبي، لكن فريقه خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفشل منتخب بولندا في تجاوز دور المجموعات رغم كون المهاجم البولندي سجل 3 أهداف.