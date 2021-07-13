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بالفيديو.. الجندي عبير الراشد تقدم لأول مرة مؤتمر قوات أمن الحج

منذ ساعتين
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بالفيديو.. الجندي عبير الراشد تقدم لأول مرة مؤتمر قوات أمن الحج

مكة المكرمة (صدى):
قدمت الجندي عبير الراشد لأول مرة مؤتمر قوات أمن الحج من أجل استعراض الخطط الأمنية والمرورية.

وقالت "الراشد" في مستهل المؤتمر الصحفي: "نحييكم من مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ونرحب بكم في المؤتمر الصحفي لقادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام".

وتابعت كلمتها: "نسلط الضوء على الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية الخاصة بالحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أداء المناسك بسلام آمنين".

واختتمت "عبير" كلمتها قائلة: "يتفضل الآن سعادة نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان لشرح الخطة الأمنية لمهام ومسؤوليات الأمن العام في إدارة حج هذا العام".

 

الحجاج
أمن الحج
الخطط الأمنية
الجندي عبير الراشدية

التعليقات

صالح ابوحسام
صالح ابوحسام عدد التعليقات : 6
منذ ساعتين
عش رجلا ترى عجبا
خالد
خالد عدد التعليقات : 1420
منذ ساعتين
هههههههه مهزله مابعدها مهزله ..... قضوا الرجاجيل .
Ali
Ali عدد التعليقات : 118
منذ ساعتين
إلى جبل جحفان 😅😅😅 ياام الجن إلى أين سائرون
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130590
منذ ساعتين
موفقه خير ..
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13744
منذ ساعة
بالتوفيق إن شاء الله،
**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5468
منذ ساعة
لايمكن ان تتقمس النساء دور الرجل فكل لة تكوينة وقدراتة التي وهبة اياها الله سبحانة .
والغريب الاصرار من بعض النساء ومن يساندهم لفعل ذلك ... وهذا مخالف للفطرة .
حمدان البرهمي
حمدان البرهمي عدد التعليقات : 13
منذ ساعة
لعبنا لكم لين حفيت يدينا عطونا من السمن ولا سرينا
راي
راي عدد التعليقات : 1056
منذ ساعة
ماذا اقول وقدنعق الغراب بداري,,,اارحل ام لعذابي باقيا
احمد
احمد عدد التعليقات : 641
منذ ساعة
بايدن بيطلع تصريح جديد بأن عبير الراشد ضمن أقوى شخصيه لعام ٢٠٢١ عشان تتحمس السعوديه أكثر... باقي شويه ويحملون الرجال
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130590
منذ 50 دقيقة
هههههههههههههههههههه ..
ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 327
منذ 44 دقيقة
ظراط بظراط من يوم اتت النساء بالعسكرية ضاعت هيبة الرجل السعودي من جرف الى دحديرة واصلي يابلادي

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أحدث التعليقات

غايب
دول غير إسلامية صارت تحافظ على دين الله أكثر من الدول الإسلامية
غايب
فين الحجاج ؟!
غايب
فين الحجاج ؟!
فيصل العنزي
ليش مضغوطين ومنقهرين الكل شايف وعارف أن لاعبين الهلال هم خير من يمثل الوطن في جميع المحافل الكرويه
ابو رياض الحربي
يازينك ساكت انت بالذات عار على المجتمع ارقد ارقد

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