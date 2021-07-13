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الشيخ صالح بن حميد: قيادة ‎المملكة رفضت إغلاق الحرمين الشريفين خلال جائحة ‎كورونا

منذ 3 ساعات
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الشيخ صالح بن حميد: قيادة ‎المملكة رفضت إغلاق الحرمين الشريفين خلال جائحة ‎كورونا

الرياض (صدى):
تحدث الشيخ صالح بن حميد عضو هيئة كبار العلماء، عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصدي الحرمين الشريفين خلال جائحة كورونا"، خلال ندوة بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والفضيلة.

وأوضح الشيخ صالح بن حميد أن قيادة المملكة لن تغلق الحرمين خلال جائحة فيروس كورونا ، مبينا أنه أمر لابد أن يقف عليه المتأمل .

وأضاف "ابن حميد" أن المساجد في جميع أنحاء العالم أغلقت خلال الجائحة بينما رفضت المملكة أن تغلق الحرمين الشريفين

يجدر الإشارة إلى أن الندوة تعكس جانباً من أوجه العناية والاهتمام والحرص الدائم من قبل القيادة الحكيمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وما بذل من جهد مميز وريادي في التعامل مع الجائحة وبيان الإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار إقامة الشعائر من صلاة وطواف وعمرة وحج.

 

المملكة
الحرمين الشريفين
الشيخ صالح بن حميد
جائحة كورونا

التعليقات

ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 327
منذ 39 دقيقة
يازينك ساكت انت بالذات عار على المجتمع
ارقد ارقد

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أحدث التعليقات

غايب
دول غير إسلامية صارت تحافظ على دين الله أكثر من الدول الإسلامية
غايب
فين الحجاج ؟!
غايب
فين الحجاج ؟!
فيصل العنزي
ليش مضغوطين ومنقهرين الكل شايف وعارف أن لاعبين الهلال هم خير من يمثل الوطن في جميع المحافل الكرويه
ابو رياض الحربي
يازينك ساكت انت بالذات عار على المجتمع ارقد ارقد

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