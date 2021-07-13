قصة اتفاق جمع بين الملك سعود وملك الأردن في قمة " أنشاص "

نايف السالم (صدى):
وثقت صورة نادرة موقفاً جمع بين الملك سعود بن عبدالعزيز، وملك الأردن الراحل الملك عبدالله بن الحسين قبل أكثر من 75 عاما، خلال حضورهما مؤتمر قمة الدول العربية، في قصر "زهراء أنشاص" بمصر.
وذكرت مؤسسة الملك سعود، أن الاتفاق تضمن أن يصليا الفجر معًا، وأن الذي يستيقظ أولاً هو الذي يوقظ الآخر، فاستجاب الملك سعود لذلك، وكان يدق بيده على باب ملك الأردن وهو يقول "صباح الخير يا صاحب الجلالة".
وأشارت المؤسسة، نقلا عما سردته صحيفة البلاد أن صغر قصر "أنشاص" ساعد على إيجاد جو التفاهم بين الملوك والرؤساء، حيث كانوا جميعًا يعيشون معًا، ويتقابلون في كل ساعات النهار، مما أوجد ألفة بينهم.