بالصور.. خيركم تعلن أسماء طلابها الأوائل في مسابقة وزير الرياضة

نايف السالم (صدى):
أعلنت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة أسماء الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة وزير الرياضة للقرآن الكريم والتي أقيمت بمقر الجمعية بمشاركة ٣٠ طالباً من أبناء حلقات القرآن بالمحافظة.
المسابقة والتي أقيمت بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بجدة تهدف لبث روح المنافسة بين الطلاب ولتشجيعهم على إتقان حفظ كتاب الله وقد شارك فيها ٣٠ طالباً من خلال ثلاثة فروع قرآنية ، وقد انتقل الثلاث الأوائل من كل فرع للمرحلة الثانية والختامية والتي تقام بالمدينة المنورة في شهر صفر من العام القادم.
من جهته شكر رئيس مجلس إدارة خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على إقامة هذه المسابقة المباركة الداعمة لأهل القرآن ، مؤكداً أن ذلك غير مستغرب عن ولاة الأمر حفظهم الله والذين جعلوا القرآن الكريم دستوراً للبلاد ويحرصون كل الحرص على نشره و تعليمه وإكرام أهله منذ عهد المؤسس رحمه الله وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، فيما أشاد بمنسوبي مكتب وزارة الرياضة بجدة على تعاونهم وعطائهم لإنجاح هذه المسابقة.
هذا وقد حصل على المراكز الاولى في الفرع الأول كلاً من عبدالقادر مروان صقعة ، عمر عثمان العمودي ، عمر عبدالعزيز سلوم ، وفاز بالمراكز الأولى بالفرع الثاني الطلاب يوسف مساعد الرحيلي ، محمد بن محفوظ ، فارس سالم باواكد ، فيما نال المراكز الثلاث الأولى في الفرع الثالث كلاً من عبدالرحمن صابر با مخرمه ، بدر عبدالرحمن خضير ، و أصيل علي الغامدي.