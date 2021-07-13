نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور.. خيركم تعلن أسماء طلابها الأوائل في مسابقة وزير الرياضة

منذ 19 ساعة
1938
بالصور.. خيركم تعلن أسماء طلابها الأوائل في مسابقة وزير الرياضة

نايف السالم (صدى):
أعلنت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة أسماء الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة وزير الرياضة للقرآن الكريم والتي أقيمت بمقر الجمعية بمشاركة ٣٠ طالباً من أبناء حلقات القرآن بالمحافظة.

المسابقة والتي أقيمت بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بجدة تهدف لبث روح المنافسة بين الطلاب ولتشجيعهم على إتقان حفظ كتاب الله وقد شارك فيها ٣٠ طالباً من خلال ثلاثة فروع قرآنية ، وقد انتقل الثلاث الأوائل من كل فرع للمرحلة الثانية والختامية والتي تقام بالمدينة المنورة في شهر صفر من العام القادم.

من جهته شكر رئيس مجلس إدارة خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على إقامة هذه المسابقة المباركة الداعمة لأهل القرآن ، مؤكداً أن ذلك غير مستغرب عن ولاة الأمر حفظهم الله والذين جعلوا القرآن الكريم دستوراً للبلاد ويحرصون كل الحرص على نشره و تعليمه وإكرام أهله منذ عهد المؤسس رحمه الله وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، فيما أشاد بمنسوبي مكتب وزارة الرياضة بجدة على تعاونهم وعطائهم لإنجاح هذه المسابقة.

هذا وقد حصل على المراكز الاولى في الفرع الأول كلاً من عبدالقادر مروان صقعة ، عمر عثمان العمودي ، عمر عبدالعزيز سلوم ، وفاز بالمراكز الأولى بالفرع الثاني الطلاب يوسف مساعد الرحيلي ، محمد بن محفوظ ، فارس سالم باواكد ، فيما نال المراكز الثلاث الأولى في الفرع الثالث كلاً من عبدالرحمن صابر با مخرمه ، بدر عبدالرحمن خضير ، و أصيل علي الغامدي.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

أخر الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين 
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين 
منذ 13 دقيقة 1127
نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
منذ 30 دقيقة 1244
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
منذ 33 دقيقة 1235
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
منذ 58 دقيقة 470
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
منذ ساعة 1329
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
منذ ساعة 1325
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
منذ ساعتين 1604
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
منذ ساعتين 1640
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
منذ ساعتين 1333
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
منذ ساعتين 1486