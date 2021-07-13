وظيفة شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقع بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس لحديثي التخرج بمسمى "محلل إدارة الأداء" للعمل في مدينة جدة.
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية (BIS / MIS) / إدارة الأعمال أو ما يعادلها، ولا يُشترط الخبرة السابقة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1442/12/03هـ الموافق بالميلادي 2021/07/13م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر موقع شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية .